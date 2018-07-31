紐時發行人面告川普：攻擊媒體有害國家

2018-07-31

直言「假新聞」一詞不實且有害

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普二十九日揭露他與紐約時報發行人薩茲柏格（A.G. Sulzberger）的私人會晤，卻隨即演變為公開口水戰。他推文指出，兩人在白宮相談甚歡，討論媒體製造大量「假新聞」，已成為「人民公敵」。然而，薩茲柏格立刻反駁，他在會面時質疑川普「令人極為憂心的反媒體言論」，「我直接面告總統，我認為他的發言不但製造分裂，而且日益危險。」

白宮要求保密 川普反推文搶曝光

川普二十九日推文寫道：「與薩茲柏格在白宮有過一場非常棒且有趣的會談。花了很多時間談論媒體發出大量的假新聞，以及假新聞如何變成『人民公敵』，悲哀！」這場會談是來自白宮的要求，是增進彼此了解的例行性會談，薩茲柏格聲稱應白宮要求保密。

薩茲柏格發表五段冗長聲明回應，他在七月二十日受川普之邀與下屬前往白宮，川普推文揭露此事，實際上已「將此會談列入紀錄」。他形容，這是一次和川普不尋常的強硬且直率的會談，他對川普直言，「假新聞」一詞是不實且有害的，川普對記者貼上「人民公敵」標籤更令他感到憂心，他提醒川普其煽動性言論正助長對記者的威脅，將導致暴力事件。

薩茲柏格也警告，他國領袖正以川普的措辭為藉口，將打壓記者合理化，川普的言論「置人命於險境」、「破壞我國的民主理念」，更「腐蝕我國最大的輸出品：對言論及媒體自由之承諾」；「我懇求他重新思考他對媒體的廣泛攻擊，因為我相信這對我們的國家是危險且有害的。」

川普連珠砲反擊 批媒體揭密不愛國

不過，這場會面似乎無助於改善川普與媒體的緊張關係，川普隨後發出一連串推文繼續抨擊媒體。川普寫道：「被『川普精神錯亂症候群』（Trump Derangement Syndrome）逼瘋的媒體揭露政府的內部審議情況時，確實將許多人的性命置於險境，不只是記者而已。這非常不愛國！」他還說：「例如，失敗的紐約時報和亞馬遜公司（Amazon）的華盛頓郵報只會撰寫糟糕的報導，連非常正面的成就事蹟也一樣。而且他們永遠惡習不改。」

川普痛批，人民對媒體的信心正處歷史新低，但「我不會讓我們偉大的國家被垂死報業中的反川普仇恨人士出賣。」

川普與紐時恩怨複雜，他會閱讀該報報導並接受其記者採訪，卻經常以「失敗的紐時」稱之，而紐約是他的大本營，私下也希望爭取該報支持。美國政治新聞網站「Politico」分析，主要報社發行人與美國總統見面稀鬆平常，但紐時以反川普報導吸引讀者，薩茲柏格與川普會面可能為其利用，擴大對媒體的攻擊。