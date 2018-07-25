多倫多濫射槍手 家屬指為嚴重精神病患

2018-07-25

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華二十三日報導〕多倫多瘋狂濫射的槍手已確定是二十九歲男子胡笙（Faisal Hussain）。他的家人說，胡笙患有多種「嚴重的」精神疾病，終生為精神病及憂鬱所苦。家人說，已盡全力幫助他，也帶他接受專業醫生的治療，並服藥控制病情，卻萬萬想不到他最後竟以如此恐怖的方式結束生命，還傷害許多無辜的人。

胡笙家人說，對他做出如此恐怖的舉動無話可說，也對那些因他而受苦的家庭，致以最深的哀悼之意。家人聲明說，當胡笙濫射造成人命傷亡的消息傳來時，家人無法置信，也徹底崩潰。

胡笙在多倫多時間二十二日晚間約十點，沿著希臘城餐館林立的丹福斯大道（Danforth Avenue）濫射，造成兩人慘死，分別是今年將就讀麥克馬斯特大學（McMaster University）的十八歲少女及一名十歲女童，另有十三人受到槍傷，好幾人傷勢嚴重必須動手術。

加拿大廣播公司（ＣＢＣ）訪問多名胡笙的友人及鄰居，他們形容胡笙是安靜又害羞的人，也有一些人知道他的精神問題。胡笙還曾參加訓練公開演講能力的Toastmasters俱樂部，俱樂部主持人蘇克拉（Aamir Sukhera）指出，胡笙告訴他自己有精神病及憂鬱症，有在看精神科醫生。蘇克拉說，胡笙上課時的表現有禮貌、很謙虛，雖然比較怕生，但看不出有暴力傾向。

安大略省特別調查小組（ＯＳＩＵ）確認胡笙身分時，還提到他是在和警方駁火時死亡，但他究竟是被警方擊中還是自戕仍待查明。此外，多倫多發生槍擊案數小時後，一名男子也因試圖在渥太華國會山莊外刺殺一名儀隊禮兵而遭逮捕。