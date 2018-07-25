習家軍高呼護主 中共高層不吭聲

2018-07-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中共總書記習近平本月初在全國組織工作會議中強調，中共中央是大腦和中樞，必須有「定於一尊、一錘定音」的權威後，全國人民代表大會常委會委員長栗戰書十六日呼應「確保以習近平同志為核心的黨中央一錘定音、定於一尊的權威」。然而，栗戰書的「表忠」並未獲得太多響應，包括其他六名政治局常委迄今仍未跟進。「美國之音」指出，雖然「習家軍」急於護主，但種種跡象暴露黨內高層的分裂。

目前中共高層表態效忠習近平者，僅政治局委員丁薛祥、國務委員兼公安部部長趙克志等人。「法國國際廣播電台」指出，「定於一尊」表忠潮未如預期般湧現，或許肇因於持續延燒的兒童疫苗醜聞；從表面觀察，各省市大員基本沒有表態，重慶市委書記陳敏爾、北京市委書記蔡奇、天津市委書記李鴻忠、上海市委書記李強等習系人馬都未高喊「定於一尊」，其他省分一片靜默，軍隊也不吭聲。

貿易戰導火線 各派系觀望

觀察家認為，貿易戰使中國陷入內外交困，將於下月召開的北戴河會議恐怕不會太平靜，不僅黨內元老要說話，不支持打貿易戰的國務院總理李克強、全國政協主席汪洋等人也可能發表意見。不准妄議中央的規條或將面臨挑戰。

政治評論員章立凡向美國之音表示，「一錘定音」、「定於一尊」這類宣示，間接說明有人抵制習近平；由於習還在非洲訪問，各派系可能還在觀望，思考如何出招。唯有廈門地方人士響應習的號召，確實耐人尋味。習近平的反腐運動讓體制內很多利益受損，現在美中貿易戰開打，更多利益集團在外部的利益也受損，成為最大的痛。

美國中文政論雜誌「北京之春」榮譽主編胡平認為，習近平提出「定於一尊」顯示他想建立絕對的個人權力，按理來說，從中央到地方開始層層表忠的現象應該會出現，目前為止卻僅有少數人表態，反映各級官員對習近平這一套並不買帳，只是沒人敢公開表達。