希臘野火 釀74死逾170傷

2018-07-25

以時速百公里延燒 馬蒂別墅發現26具互擁焦屍

〔編譯魏國金／綜合報導〕希臘首都雅典附近廿三日發生逾十年來死傷最慘重的森林火災，迄今已造成至少七十四人喪生、一百七十餘人受傷，其中海濱度假勝地馬蒂（Mati）災情最慘重，救難人員在一棟距離海邊僅數公尺的別墅內，發現廿六具蜷縮在一起、相互擁抱的焦屍。目擊者指出，火焰像從噴火器噴發般迅速推進，許多人往海灘死命奔逃時遭燒傷、嗆傷，也有人因濃煙迷失方向，而在路途中被烈火吞噬。希臘總理齊普拉斯宣佈舉行三天國殤，為罹難者哀悼。

位於雅典東北方四十公里處的馬蒂廿三日發生野火，在時速逾一百公里且時常改變方向的強風助長下，火勢一發不可收拾，至廿四日上午烈火仍在燃燒。鄰近港市拉斐那（Rafina）市長布爾努斯說：「馬蒂不復存在了」；逾一千棟建物與三百輛汽車被燒毀，許多欲逃到海邊的人被火牆與煙牆所阻，有些人則死在房子或車內。

醫療人員指出，由於火舌推進速度太快，許多傷者傷勢嚴重。倖存者拉岡諾斯說：「大火沿路追著我們，幸好有大海。我的背部燒傷，但我們潛入大海，我說：『我們一定要跑出活路』。」倖存的史塔林尼迪斯指出，他與妻子及四名友人跳海逃生，但濃煙使他們迷失方向，被強勁海流沖遠，兩人溺斃。

海岸巡邏船與私人船隻共運載七百一十五名成功逃到海邊或碼頭的人。與家人逃到海邊，但房子與車子付之一炬的沃卡斯感嘆說，「風光明媚的馬蒂竟發生聖經中的末日浩劫」。距海僅十五公尺處躺有數具逃生不及的焦屍。

另一災區是位於雅典西方五十公里處的海濱城鎮奇尼塔（Kineta），當地尚未通報傷亡狀況，但有數輛汽車與房屋被焚毀。雅典所在的安提卡（Attica）地區已宣佈進入緊急狀態。希臘已請求歐盟國家援助，義大利、德國、法國、西班牙等國已派出直升機與消防人員加入救火行列。

疑對荒廢屋宅縱火肇禍

希臘夏季乾燥，氣溫常飆升至攝氏四十度，森林火災時有所見。不過，法新社引述官方報導，這起火災可能肇因於意圖掠劫荒廢屋宅的縱火者。政府發言人札納科普洛斯指出，十五起火災同時在三條火線上竄燒，已請求美國無人機「觀察並監控任何可疑活動」。