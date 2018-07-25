中國疫苗女王 發跡也黑心

2018-07-25

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國長春長生生物科技公司的黑心疫苗醜聞引爆全民怒火，有「疫苗女王」之稱的該公司董事長高俊芳發跡過程也被披露。高俊芳從低價受讓（股東向股東以外的人轉讓股權，應經其他股東過半數同意）長春長生逾三成股權到借殼上市，再經由多次股權轉讓使其家族實際掌控該公司，前後十五年時間將一家國有企業變成家族企業。

長春長生生技前身「長春長生實業股份有限公司」，是由長春生物製品研究所、長春生物高技術應用研究所，和長春生物製品研究所生物技術服務中心經銷部，透過向員工募股共同成立，後經回購、轉讓股權和增資，二○○二年長春高新成為最大股東，同年更名為長春長生生物科技公司。○三年長春高新轉讓長春長生股權三十四．六八％給高俊芳，二十五％轉讓給吉林亞泰公司。

然而，長春高新將此金雞母出脫已引發外界質疑，高俊芳當時擔任長春高新副董事長，以低於第三方報價的每股二．七元人民幣受讓股權，更遭外界質疑「自買自賣」，涉嫌賤賣國有資產。○六年高俊芳再以每股二．八元買下吉林亞泰手中長春長生股權，前後只用七千多萬人民幣取得近六成股權，將長春長生私有化，身兼董事長、總經理和財務長三大職位。

一五年，高俊芳利用上市公司黃海機械公司借殼上市，黃海後更名為長生生物，經過多輪資產重組，她和丈夫張友奎、兒子張洛豪共持股三十三．七％。高俊芳目前實際控制九家公司，除身家豐厚，還擔任吉林省政協委員、長春市人大代表等要職，在吉林擁有一定影響力。新京報報導，高俊芳家族一七年以資產六十七億人民幣（三○五億台幣）名列富比世中國四百大富豪榜。

此外，該公司自稱一三年獲得全國製藥行業十大名牌產品，頒獎單位卻是未在官方註冊的「山寨組織」。該公司六月底舉辦中共黨慶集會，高俊芳期勉員工「提高道德素質」，諷刺稱從長生的黨員道德素質，既能看到公司的「道德素質」，也能看到黨的「道德素質」。