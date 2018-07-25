中國監管機制失靈 比問題疫苗更可怕

2018-07-25

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國最新這波假疫苗醜聞，是繼十年前三聚氰胺事件後，再次摧毀食品、藥物安全的公信力，了解製藥產業內幕的消息人士指出，製藥公司不遵守製程標準造成這次事件，而背後是系統性的腐敗以及主管機關缺乏有效遏阻力。

罰款九牛一毛 無法嚇阻

中國食品藥品監督主管機關「國家食品藥品監督管理總局」一名前任職員透露，身為中國唯一有能力檢測疫苗品質與效力的主管機關，卻無足夠人力確保製藥程序符合標準，依賴製藥廠自主遵守，「中國每年生產超過十億劑疫苗，（人力）缺口龐大，世界上沒有哪一個國家有此人力在每一批疫苗上市前均經過測試。」

根據中國疫苗「批次放行」制度，每批疫苗上市前抽檢其中五％，不過，消息人士說，「前提得是藥廠提供的資料是真的」。這次爆發假疫苗的長春長生生物科技公司去年十一月被當局檢驗出送檢樣本疫苗不合格之前，已經在山東省售出超過二十五萬劑白喉、破傷風、百日咳三合一疫苗；今年七月被發現疫苗資料造假，被處以違法生產藥物貨品價值金額三倍的罰款二五八萬人民幣。消息人士說，這個金額「只是九牛一毛，嚇阻不了他們」。

中國學者、政治評論家鄧聿文在英國廣播公司（BBC）中文網撰文指出，長生不會是中國最後一家為了利潤而昧於良心的企業，中國一系列監管機制失靈，比問題疫苗更可怕、也是讓民眾絕望之處，「長生事件的爆發，是中國體制性、系統性腐爛的一個縮影」。二○一○年媒體披露山西假疫苗事件，當年的輿論管制尚且較今日寬鬆，披露事件的記者卻仍被迫辭職、主管被貶調職，以致調查報導式微，今日「輿論、特別是官媒的監督作用幾乎消失殆盡」，當局反腐行動聲勢浩大，卻統統失靈。

他批評，「在一人領導時代，表面上的嚴厲監督，實際上會演變成無人監管和無人負責」，「一人領導時代，任命幹部最重要原則是忠誠，而不是才能」。

國家食品藥品監督管理局儘管二○○七年發生局長鄭筱萸因收賄交換批准不合標準藥品而被判處死刑，但十年來體系內貪腐仍然未除，中央如藥監局前藥品審評中心副主任尹紅章案，地方如河北、福建、內蒙和湖北都有類似案例。

中國網友「令孤」批評，一六年山東疫苗問題時，國務院總理李克強就指示徹查，「言猶在耳，妖霧重來，看起來是荒誕，其實是一種常態」。但文章迅速被刪。