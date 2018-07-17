北京潑墨謠言飛 疑逼宮習近平

2018-07-17

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美中貿易戰升級、中國經濟成長放緩、一年一度的中共北戴河會議也即將召開之際，中共內部似乎權鬥硝煙再起！在一名女子向中國國家主席習近平肖像潑墨後，引發習近平個人崇拜風氣已遭抵制的謠言滿天飛。「美國之音」（ＶＯＡ）推測習的地位可能發生動搖，「法國國際廣播電台」（ＲＦＩ）甚至認為有「政變」可能。

大老不滿習搞個人崇拜

法廣報導，最令人難以置信的說法指稱，江澤民、胡錦濤、朱鎔基等元老，不滿習近平大搞個人崇拜，建議中共中央召開政治局擴大會議，按照前主席華國鋒模式要求習近平下台。同時，網路上還瘋傳「一號休息，大海領軍」說法，「一號」指的是習，「大海」據稱是現任全國政協主席汪洋。

對於北京可能發生「政變」的臆測，法廣引述「知情人士」說法報導，儘管無法證明，但對習的不滿確實存在，且證明習在黨內愈來愈不得人心，最直接的導火線當然是習取消國家主席任期制，讓黨內斷絕更新的希望。不過，長期觀察中國問題的學者張倫認為，黨內對習不滿是事實，但「逼宮」的可能性很低，習可能只是暫時避風頭，等待時機反擊。

聯手倒習 顯示權鬥激烈

政治評論員石久天向「大紀元」表示，退休元老聯合扳倒習近平，幾乎不可能。香港「明報」評論文章也認為，以江澤民、胡錦濤等人之間的關係及健康現況，不可能聯手倒習。石久天認為，中共各派系散佈內鬥消息及闢謠，顯示中共高層權鬥激烈。