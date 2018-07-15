臉部辨識侵害隱私 微軟倡規範

2018-07-15

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕要求規範限制臉部辨識技術的使用之呼聲日益高漲，微軟公司十三日成為第一個加入該鼓吹行列的科技巨擘。微軟總裁兼法務長史密斯（Brad Smith）發文指出，臉部辨識技術引發人權與隱私的重大隱憂，美國當局應成立跨黨派的專家委員會深入探究該議題，並提出妥當使用相關技術的規則。

《全民公敵》恐成真

史密斯說，「想像某個政府過去一個月，未獲得你的同意或認知下，鉅細靡遺地追蹤你的行蹤。想像每個參與政治集會的個資；而參與集會卻是構成言論自由的本質」。他說，在《全民公敵》、《關鍵少數》等科幻電影，甚至喬治‧歐威爾的反烏托邦經典《一九八四》中刻劃的情節，「即將成為可能」。

此外，企業也可能追蹤訪客與顧客，並使用其所見決定信用評等、借貸或聘僱機會，而當事人對此卻一無所知。他指出，「這些議題凸顯製造產品的科技公司的責任，但它們也需要政府周密地規範」，「我們生活在法治國家，政府必須在規範臉部辨識技術上扮演重要角色」。

臉部辨識技術可用於發現失蹤兒童或恐怖份子等正途，但也可能被濫用，史密斯說，「一家公司要求政府規範其產品或許不尋常，然而有許多市場，因周密地規範而促成消費者與製造者有較健康的動態」，「而鑑於臉部辨識技術廣泛的社會影響與可能的濫用，追求周全的政府規範尤為重要」。

他建議政府應成立專家委員會，探討臉部辨識技術在執法與國安上的應用限制、防範「種族歸納」偏見的標準、應用該技術，特別是在公共空間時，人們務必被告知的要求，以及被誤認時的法律保障。他補充，微軟對臉部辨識的合約極為謹慎，導致該公司以侵犯人權風險為由，拒絕一些客戶。

中國逮人 大規模濫用

史密斯的呼籲在時間點上，正值中國政府大規模使用該技術，追查可疑罪犯，引發舉世譁然，以及數家美國企業在散播二○一六年大選假新聞上的角色飽受抨擊之際。為此，臉書等一些企業表示，對於諸如政治廣告等規範，抱持開放態度。過去幾年，亞馬遜、蘋果、臉書、Google與微軟皆提出臉部辨識專利。去年蘋果iPhone X手機採用臉部ID，能讓用戶以臉開機；而網路叫車公司優步則使用微軟的臉部辨識技術，查核司機的身分。