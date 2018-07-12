泰足球小將洞穴脫困奇蹟 可望搬上大銀幕

2018-07-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕泰國少年足球「野豬隊」球員與教練共十三人受困泰國第四大山洞「睡美人洞」十八天，救援過程扣人心弦，美國製片人已摩拳擦掌準備拍成電影，若能獲得當事人配合、克服經費問題並延續話題熱度，泰國足球小將奇遇故事可望轉戰成為影劇焦點。

以拍攝基督教片為主的美國獨立影視工作室「Pure Flix」執行長暨創辦人史考特（Michael Scott），自稱是這起轟動全球的跨國救人行動粉絲，他因泰籍妻子而在今年夏天長住泰國，與工作夥伴參與了最後五天救援過程，十日救出最後一人那時也在現場；加上自願入洞救人但六日不幸缺氧捐軀的泰國海軍精英海豹部隊卅八歲前成員薩瑪恩是史考特之妻的青梅竹馬，她還籌劃了老友喪禮，都讓史考特對整件事特別有感。

他的公司正設法取得這起任務的電影改編權，盼獲得泰國政府合作以呈現事件原貌，同時尚待當事人與家屬點頭同意；目前也已接洽演員、作家、投資人，還有泰國人主動上門願意出錢，希望能以預算三千至六千萬美元把「奇蹟」拍成電影，以鼓舞全球民眾。

「野豬隊」落難隊員目前皆仍在醫院接受隔離治療。泰國衛生官員十一日召開記者會表示，他們「在洞穴裡把自己顧得很好」，當初靠落下的水滴倖存，平均每人瘦兩公斤，但除了少數人肺部有些感染，大致已能進食或走動。泰國當局也披露救難驚險細節，當十三人全部獲救後不過幾小時，主抽水機突然故障，而洞內仍有約百人正在收拾設備，且離洞口有一．五公里遠，負責照料足球隊的四名海豹部隊人員也還沒撤出。在積水不斷上漲的情況下，所有人衝向洞口，在不到一小時內完成撤離，沒讓救援行動留下遺憾。