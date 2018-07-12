竊自駕車機密投靠中企 蘋果前工程師被捕

2018-07-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國當局七日在加州聖荷西國際機場逮捕前蘋果公司華裔工程師張小浪，指控他偷竊蘋果公司的自動駕駛汽車商業機密；張小浪被逮時正要搭機前往中國杭州，並就職於計畫發展自駕車技術的中國電動車公司「小鵬汽車」。根據聯邦調查局和檢察官九日公布的起訴書，張小浪今年五月離開蘋果公司前夕，曾下載大量機密資料到私人電腦，還帶走公司的部份硬體設備。

搭機赴中前 在加州機場被攔下

此為蘋果公司自駕車計畫的具體資訊首次曝光。起訴書中提到，蘋果公司內部逾十三萬五千名職員當中，約五千名職員參與自駕車計畫，其中約兩千七百人有權限訪問機密資料庫。

根據起訴書，張小浪二○一五年十二月開始任職於蘋果公司，他在今年四月因孩子出生，向公司請休陪產假，四月三十日又以母親健康狀況不佳為由請辭，表態打算回中國工作。蘋果公司的內部調查顯示，張小浪在提出辭職前，曾大量下載公司資料，四月二十八日休假期間也曾溜進辦公室待了約一個小時，離開時手上還拿著電腦鍵盤、一些傳輸線和一個大箱子。

然而，蘋果公司五月二日約詢張小浪時，他起初矢口否認犯行，得知有監視器畫面後，又改口說拿走一台伺服器、兩塊電路板，並透過雲端傳輸下載公司資料到妻子的私人電腦。張小浪聲稱，拿走相關硬體設備是因為工作所需，下載公司資料則是為利用私人時間研究。不過，蘋果公司在檢查張小浪下載於妻子電腦的資料後，發現超過一半以上「有很大的問題」。

張小浪自五月五日起「自願離職」；實際上，他在任職於蘋果期間便積極接觸小鵬汽車，其後也受雇於小鵬汽車的加州分公司。起訴書指出，張小浪曾透露，未來會舉家搬回中國廣州定居。七月七日，美國當局發現張小浪購買當天起飛機票，遂直接前往機場逮人。法庭預計二十七日提審張小浪，可能面臨十年監禁及罰金二十五萬美元（約七百六十八萬台幣）。