英再爆俄毒殺人 情侶命危

2018-07-06

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國發生第二起神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）中毒案件，英格蘭威爾特郡一對情侶六月三十日在住處昏倒，被緊急送醫性命垂危，化驗後證實兩人接觸過三月俄羅斯雙面諜斯克里帕爾父女遭暗殺案所用同一種毒劑，反恐部門已經介入調查。警方追查兩人行蹤後，五日指出此案可能並非蓄意攻擊；專家揣測兩人可能不小心接觸到前案殘留的毒劑。

疑不小心接觸到前案殘留毒劑

這對情侶是四十四歲史特傑斯（Dawn Sturgess）和她四十五歲男友洛里（Charlie Rowley），六月卅日在洛里位於艾姆斯伯里市（Amesbury）的住處昏倒。由於兩人都有毒癮，一度懷疑是海洛因或古柯鹼使用過量，但軍方化驗結果出爐後，倫敦警察廳四日晚間證實是諾維喬克神經毒劑中毒。

史特傑斯和洛里都與情報圈或俄羅斯沒有關聯，警方還不清楚他們是怎麼中毒。倫敦警察廳五日說，兩人背景「無可顯示他們是被攻擊的目標」。衛生大臣杭特說，這起事件看來很像是「前一次事件的後續效應」；內政大臣賈維德和倫敦警察廳特別行動助理處長巴蘇說，目前無法確定是否是與前案同一批毒劑。

警方調查，兩人毒發前一天去過斯克里帕爾案發地附近的索爾茲伯里市幾家商店和伊莉莎白女王公園，在史特傑斯位於附近的約翰貝克街友收容之家住處過夜，三十日回到艾市。兩市相距約十一公里。警消來救援時都穿著防護裝、封鎖現場，也撤離收容之家居民。

英國化學武器專家布萊頓─戈登說，這兩人可能是撿到前案犯案用針筒而中毒。另一種推測是為了收集菸草撿到被污染的菸蒂。不過揭露諾維喬克研發計畫的俄羅斯科學家米爾札亞諾夫說，這種毒劑不穩定，尤其是在潮濕環境中，經過四個月後會已經降解，他認為此案是獨立事件。

俄國外交部反控栽贓 要英國道歉

在斯克里帕爾案中直指俄羅斯幕後主使的梅伊政府，隨即由內政大臣召集緊急會議討論案情，梅伊也向受害人表達慰問。內政部安全事務國務大臣華萊士呼籲俄羅斯提供斯案更多細節，「矯正錯誤」。俄國外交部反控英國把兩件毒殺案算到俄國頭上，玩弄「骯髒政治遊戲」、「必須道歉」。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄國與此兩案都沒有關係。

最新這起案件升高毒劑遺毒危害民眾的憂慮。華萊士說，在充分了解案情之前，「無法提出完全的保證」；不過巴蘇和英格蘭醫藥部門首長都說，沒有顯著的公衛風險，民眾毋需緊張。