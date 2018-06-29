法國恢復徵兵 男女都要服兵役

2018-06-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕為落實競選政見，法國總統馬克宏已決定恢復廢除多時的徵兵制度，未來年滿十六歲的青少年無論男女都將服兵役，最快二○一九年起實施，軍方則承諾會致力讓年輕人樂意服兵役。

經過數月諮商，法國政府廿七日公佈恢復徵兵制計畫；此一將納入憲法的徵兵計畫除了不分男女，還改採兩階段式，第一階段是在學校放假期間進行的一個月的義務役，重點在於公民文化，可能從事慈善、義工教學或軍警消防相關工作；第二階段志願役則針對二十五歲以下年輕人，歷時三個月到一年，從事防禦安全等方面的工作，或擔任志願社工或環保義工。

徵兵計畫最快可望在明年夏天實施，估計每年可為法國增加約七十五萬人的後勤力量，但政府每年也將支出十六億歐元（約五七三億台幣）。

馬克宏在競選總統期間曾主張恢復徵兵制，藉此激勵愛國主義與社會凝聚力。此舉在You Gov民調中獲得六成法國民眾支持，但若納入年輕人的意見，則支持率不到五成。法國已有十五個青年團體反對恢復徵兵，強調年輕人應該要能自由選擇如何有所貢獻，而非被迫服役。

被馬克宏指派負責恢復徵兵的法軍將領麥諾維，廿八日接受歐洲第一電台訪問時就說，他最大的挑戰不是徵兵制的義務役性質，而是服兵役的吸引力，即如何讓年輕人想服兵役。

法國過去曾實施徵兵制近半世紀，但僅限男性，役期十個月；一九九六年起逐步淘汰，二○○一年所有義務役軍人全數退伍復員。馬克宏本人也不曾服兵役，是史上唯一不曾服過兵役的法國總統。