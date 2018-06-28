伐林掠奪 西伯利亞掀反中潮

2018-06-28

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國企業在俄羅斯西伯利亞、遠東地區大規模伐林、取用貝加爾湖資源，引起當地居民不滿，但是這股怒火不僅針對中國，也燒向莫斯科政府，認為當局為了經濟利益放任中國掠奪資源。美國之音（VOA）中文網指出，俄羅斯地方居民對中國的批評，顯示出中俄關係長期存在的「上熱下冷」現象，以及俄羅斯社會對中國的負面觀感難以改變。

關注歐亞安全及政治發展的美國獨立智庫「詹姆斯頓基金會」二十六日刊文指出，西伯利亞和遠東地區居民這股怒火迅速蔓延，如今已經成為莫斯科和北京所面臨可能一觸即發的問題。中國企業在俄羅斯領土常罔顧地方居民利益、違反俄羅斯法律卻不受制裁的行徑，令居民對北京不滿，但是他們也越來越怪罪莫斯科坐視這種情況發生，認為中央未經諮詢地方就與中國企業簽約，允許中國取用當地資源，甚至拿俄羅斯人民納稅錢提供補貼，但是這些商業協議只對企業寡頭和中央政府有利。

莫斯科幾乎毫無限制放任中國移民入境排擠工作機會，中國男人到此地「性觀光」找俄羅斯新娘，以及中國瓶裝水工廠抽取貝加爾湖水、研究報告建議引用湖水解決中國境內缺水危機，中國人大肆購買湖畔土地、興建旅遊設施和龐大觀光人潮帶來的壓力，這些問題引起的不滿逐日累積，現在莫斯科讓中國企業在西伯利亞、遠東地區伐林，激化這股民怨瀕臨沸騰。

「美國之音」中文網指出，目前已經有十多個與中國濫砍森林有關的請願活動，有些直接上書總統普廷，其中一份要求禁止向中國出口木材的請願已超過五十二萬人連署。

林業全由中國商人控制

在西伯利亞的克拉斯諾亞斯克邊疆區、阿爾泰和布里亞特共和國等地，二月份起接連有居民上街抗議中國公司砍伐當地森林。一百多名布里亞特居民五月中旬在首府政府大樓前，舉著用中文寫的「不要碰我們的森林」標語布條，抗議中國租賃當地札卡緬斯基區（Zakamensky）面積八萬六千公頃的原始落葉松林區四十九年、並在當地興建鋸木廠，該計畫預定的伐林區包含札卡緬斯基山區河流所在地，而這些河流將匯入貝加爾湖集水區，抗議民眾說他們不相信中國為當地興築基礎設施的承諾，伐林不僅破壞位於保護區的森林資源，也威脅河川和貝加爾湖生態。

西伯利亞爭議最大的林業計畫就是「阿瑪扎爾紙漿及鋸木廠」（Amazar Pulp and Saw Mill），該計畫由中國黑龍江興邦國際資源投資股份有限公司百分之百持有，計畫在鄰近中國的外貝加爾湖邊疆區（Zabaikalsky）興建一座紙漿廠、兩座木材加工廠以及阿瑪扎爾河水庫，並獲准租賃將近二六〇萬公頃原始森林，其中約二十二萬公頃在額爾古納河沿岸的林地已經完成交易。俄國政府提供「優先投資項目」稅賦減免待遇以及保證能年產一百五十七萬立方公尺木材的林區，但是仍低於阿瑪扎爾所需，森林資源不足迫使該計畫年產量目標砍半至二十四萬三千多噸紙漿、七十萬立方公尺木材。

調查西伯利亞生態環境的部落客帕什柯夫（Pavel Pashkov）預計七月發表披露中國助長破壞當地森林的紀錄片，他指出，原本以為是由俄商伐林、出口至中國，但實際上「西伯利亞的商人根本無權涉入」，「西伯利亞西部和東部的林業實際上不僅全由中國投資，更是直接由中國商人控制」；中國伐林後未依照俄國法律造林復育，「二十到三十年後，大片森林將不復見，取而代之的是沼澤、空無一物的蠻荒之地和生態大災難」。