伐林掠奪 西伯利亞掀反中潮

2018-06-28

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國企業在俄羅斯西伯利亞、遠東地區大規模伐林、取用貝加爾湖資源，引起當地居民不滿，但是這股怒火不僅針對中國，也燒向莫斯科政府，認為當局為了經濟利益放任中國掠奪資源。美國之音（VOA）中文網指出，俄羅斯地方居民對中國的批評，顯示出中俄關係長期存在的「上熱下冷」現象，以及俄羅斯社會對中國的負面觀感難以改變。

關注歐亞安全及政治發展的美國獨立智庫「詹姆斯頓基金會」二十六日刊文指出，西伯利亞和遠東地區居民這股怒火迅速蔓延，如今已經成為莫斯科和北京所面臨可能一觸即發的問題。中國企業在俄羅斯領土常罔顧地方居民利益、違反俄羅斯法律卻不受制裁的行徑，令居民對北京不滿，但是他們也越來越怪罪莫斯科坐視這種情況發生，認為中央未經諮詢地方就與中國企業簽約，允許中國取用當地資源，甚至拿俄羅斯人民納稅錢提供補貼，但是這些商業協議只對企業寡頭和中央政府有利。

莫斯科幾乎毫無限制放任中國移民入境排擠工作機會，中國男人到此地「性觀光」找俄羅斯新娘，以及中國瓶裝水工廠抽取貝加爾湖水、研究報告建議引用湖水解決中國境內缺水危機，中國人大肆購買湖畔土地、興建旅遊設施和龐大觀光人潮帶來的壓力，這些問題引起的不滿逐日累積，現在莫斯科讓中國企業在西伯利亞、遠東地區伐林，激化這股民怨瀕臨沸騰。

「美國之音」中文網指出，目前已經有十多個與中國濫砍森林有關的請願活動，有些直接上書總統普廷，其中一份要求禁止向中國出口木材的請願已超過五十二萬人連署。

林業全由中國商人控制

在西伯利亞的克拉斯諾亞斯克邊疆區、阿爾泰和布里亞特共和國等地，二月份起接連有居民上街抗議中國公司砍伐當地森林。一百多名布里亞特居民五月中旬在首府政府大樓前，舉著用中文寫的「不要碰我們的森林」標語布條，抗議中國租賃當地札卡緬斯基區（Zakamensky）面積八萬六千公頃的原始落葉松林區四十九年、並在當地興建鋸木廠，該計畫預定的伐林區包含札卡緬斯基山區河流所在地，而這些河流將匯入貝加爾湖集水區，抗議民眾說他們不相信中國為當地興築基礎設施的承諾，伐林不僅破壞位於保護區的森林資源，也威脅河川和貝加爾湖生態。

西伯利亞爭議最大的林業計畫就是「阿瑪扎爾紙漿及鋸木廠」（Amazar Pulp and Saw Mill），該計畫由中國黑龍江興邦國際資源投資股份有限公司百分之百持有，計畫在鄰近中國的外貝加爾湖邊疆區（Zabaikalsky）興建一座紙漿廠、兩座木材加工廠以及阿瑪扎爾河水庫，並獲准租賃將近二六〇萬公頃原始森林，其中約二十二萬公頃在額爾古納河沿岸的林地已經完成交易。俄國政府提供「優先投資項目」稅賦減免待遇以及保證能年產一百五十七萬立方公尺木材的林區，但是仍低於阿瑪扎爾所需，森林資源不足迫使該計畫年產量目標砍半至二十四萬三千多噸紙漿、七十萬立方公尺木材。

調查西伯利亞生態環境的部落客帕什柯夫（Pavel Pashkov）預計七月發表披露中國助長破壞當地森林的紀錄片，他指出，原本以為是由俄商伐林、出口至中國，但實際上「西伯利亞的商人根本無權涉入」，「西伯利亞西部和東部的林業實際上不僅全由中國投資，更是直接由中國商人控制」；中國伐林後未依照俄國法律造林復育，「二十到三十年後，大片森林將不復見，取而代之的是沼澤、空無一物的蠻荒之地和生態大災難」。

  • 二○一六年七月，新葉尼塞林業集團在西伯利亞克拉斯諾亞斯克邊疆區葉尼塞河畔的木材加工設施，處理從上游砍伐、運送下來的高品質西伯利亞安加拉松木。（路透檔案照）

    二○一六年七月，新葉尼塞林業集團在西伯利亞克拉斯諾亞斯克邊疆區葉尼塞河畔的木材加工設施，處理從上游砍伐、運送下來的高品質西伯利亞安加拉松木。（路透檔案照）

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