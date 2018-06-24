全球最小! 0.3毫米電腦 比米粒還小

2018-06-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國密西根大學二十一日宣布製造出長、寬、高僅○．三毫米，全球最小的「電腦」（見圖１），整整比國際商業機器公司（ＩＢＭ）不久前創下的紀錄再縮小約十倍；ＩＢＭ今年三月甫發表一款大小僅一毫米的電腦，擠下密西根大學此前推出的毫米級電腦系統「密西根微塵」（Michigan Micro Mote）。密西根微塵的尺寸為兩毫米乘以兩毫米乘以四毫米（見圖２）。

研究團隊指出，最新的 毫米級電腦可做為精密的溫度感測器，監控腫瘤內細胞溫度變化；其誤差值僅約攝氏○．一度。該校教授路可（Gary Luker）表示：「由於它又小又有生物相容性，我們能夠把它植入小鼠體內，讓癌細胞在它周圍生長，透過了解腫瘤細胞和正常細胞的溫度變化，進一步確認治療成效。」一般來說，腫瘤細胞的溫度會比正常細胞的溫度還要高。

這款毫米級電腦採用光電技術，內建隨機存取記憶體、處理器、無線發射及接收器。不同於「密西根微塵」，它和ＩＢＭ的一毫米電腦都沒有儲存資料的功能，一旦斷電就會失去所有數據，嚴格來說並不能稱作「電腦」。不過，該款裝置料能打開科學研究的新思路，應用在包括眼壓感測、癌症研究、石油儲量監測、生化程序監測等領域。