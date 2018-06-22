移民政策拆散家庭 川普急喊停

2018-06-22

各界施壓 連妻女都反對

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普對非法移民祭出「零容忍」政策造成非法越境的兒童被迫與父母分離，因而受到嚴厲抨擊，就連第一夫人與女兒都呼籲他改弦易轍，在政界、宗教界及外國領袖龐大壓力下，川普廿日終於讓步，以簽署行政命令方式暫停強制在美國與墨西哥邊境非法入境被捕之家長與孩童分開的作法，此舉形同川普打臉自己，因為他日前還說，沒有權力透過行政命令停止這種作法。

川普廿日在白宮橢圓形辦公室簽署這項行政命令，「我認為這是一道非常重要的行政命令，攸關既讓一家團聚又同時確保我們維持強而有力的邊境。」不過川普宣稱，這不是退縮，「邊境依舊穩固」，「我不喜歡一家人被拆散的景象或者感覺」。

零容忍政策並未因行政命令中止

這項行政命令並未中止刑事起訴所有非法入境成人的「零容忍」政策，而是停止目前拘禁父母，將其子女另外安置在收容中心的作法，使非法移民在其案件審理期間不至於骨肉分離，非法移民家庭也會列為優先處理；總統也指示國防部尋找或者興建可收容非法移民家庭的設施。

不過，這道命令並未提到如何處理已經被迫與爸媽分開的兩千三百多名非法移民孩童。

「零容忍」政策自五月實施以來，孩童被安置在有如牢籠的收容中心畫面引發龐大批評聲浪，至今已經演變成對川普和國會共和黨人的政治危機，川普逆轉此政策前一天，共和黨議員與川普會面，表達擔心此政策會毀了期中選舉選情。

消息人士透露，這道行政命令是廿日一早川普在白宮與國土安全部長尼爾森、司法部長塞森斯的幕僚長緊急會商的結果。第一夫人梅蘭妮亞也在幕後著力不少，這幾天數度與川普私下談論此事，力促他不論是透過立法或者逕自行動，盡其所能停止拆散家庭；長女伊凡卡夫婦也私下表示這種作法錯了，要父親盡快解決這場政治危機。

不過，由於非法移民案件審理曠日廢時，當局有意無限期拘留孩童與父母，恐違反「佛羅雷斯和解案」（Flores settlement）協議。一九九七年達成的這項協議限制政府拘留無父母陪伴之入境孩童不得超過二十天，二○一五年加州中區聯邦法官朱美瑜（Dolly M. Gee）判決，即使有父母陪伴之孩童同樣受此拘留期限保護。司法部奉川普指示數日內將向該區法院提出修訂此協議，不過法律專家認為法院不會同意修改。