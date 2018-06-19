哥倫比亞新總統 保守派杜克當選

2018-06-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕哥倫比亞總統大選結果於十七日出爐，保守派候選人杜克（Ivan Duque）大贏對手十二個百分點，以五十四％得票率（逾八百萬票）力壓左派候選人裴卓。一九七六年八月一日出生於哥國首都波哥大的杜克，即將在八月七日走馬上任，成為哥國自一八七二年以來最年輕的總統；杜克的副手拉米芮茲（Marta Lucia Ramirez）也將成為哥國史上首位女性副總統。

可能修改與叛軍和平協議

杜克就任後，料將履行競選承諾，大幅修改二○一六年當局與左派叛軍「哥倫比亞革命武裝部隊」（FARC）簽署的和平協議。此前，杜克矢言「結構性改變」該份協議，他主張嚴懲FARC領袖，廢除FARC在國會的十個席位，但也承諾不會「徹底撕碎」協議。杜克勝選後，FARC已發聲明強調「國家需要整體和平」，表態願意早日與杜克展開協商。

律師出身的杜克育有三名子女，杜克的父親也是活躍的政治人物。杜克一九九○年代曾為現任總統桑托斯的金融顧問，其後十三年任職於美洲開發銀行期間，也曾擔任前總統烏力貝的顧問。二○一四年，杜克在烏力貝的遊說下參選，成為國會議員。杜克堅決反對同性婚姻、安樂死及毒品除罪化，獲得極右派力挺，也受影響力日增的福音派天主教團體支持。

杜克本次代表烏力貝所屬的「民主中心黨」參選，被視為烏力貝人馬，同時被質疑是烏力貝的「傀儡」。哥倫比亞哈維里亞納天主教大學政治分析家阿庫尼亞（Fabian Acuna）向法新社表示，沒有人知道杜克未來將聽令行事，或是他有自己的行事準則；阿根廷國立羅薩里奧大學分析家巴瑟特（Yann Basset）指出，杜克對修改和平協議的說法模糊，「和平協議未來會怎麼改變，可是個大問題」。