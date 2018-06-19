打電玩成癮 WTO納入疾病分類

2018-06-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕目睹子女沒日沒夜沉浸電玩世界，讓許多父母對「數位海洛因」的魔力束手無策。世界衛生組織（WHO）十八日將「電玩失調症」（gaming disorder）納入其「國際疾病分類」第十一修訂版（ICD-11）中，致使電玩成癮成為臨床上的精神疾病。世衛此舉可望使成癮者更有意願尋求治療，鼓勵更多專家投入相關醫療，並促使保險公司將其納保理賠。

美國羅格斯大學精神病學專家萊文尼斯（Petros Levounis）讚許說：「就醫療而言，它鬆綁了我們的手，我們將能治療病患，並獲補償。我們不必對該疾病游移不定，稱其為沮喪、焦慮或是其他疾病的後果。」加州州立大學近期研究顯示，沉迷電玩與社群媒體的年輕人，其大腦酬償系統的變化與酗酒者及藥癮者相當雷同。

納入ICD意義重大，因ICD做為診斷標準，界定疾病、失調、損傷與其他健康有關狀況的範圍，研究人員依據ICD統計死亡、疾病與傷害，醫療人員據此診斷疾病及其他症狀，醫療照護與保險公司則依據ICD做為理賠基礎。

WHO精神健康與物質濫用部成員波茲尼亞克（Vladimir Poznyak）指出，納入ICD意謂著醫療系統與專家將對「電玩失調的存在」更警覺，進而提供病患適當協助。他說，該疾病的臨床特點包括「電玩行為大幅凌駕其他活動，致使其他活動淪為次要」。其次，行為控制能力減弱，即使產生負面後果，仍持續甚至變本加厲玩電玩，亦即「持續或週期性」發生「足夠嚴重」的行為模式。第三，相關情形導致嚴重沮喪並損害個人、家庭、社交、教育或職業運作。

他指出，電玩失調的影響是真實的，包括紊亂的睡眠模式、不健康的飲食、運動不足、挑釁行為及心理社會功能不佳。他強調，除非症狀太過嚴重，否則相關行為模式必須持續至少十二個月，才會被診斷罹病，據信真正受影響者不超過三％。

全球約二十六億人為電玩玩家，該產業全球年收益預計三年內將成長三十一％、達一千八百億美元（約五．四兆台幣）。熱門電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）一個月獲利達三億美元，近期傳出一名英國九歲女童每天玩十小時，尿褲子也不願休息，甚至出手毆打企圖沒收遊戲機的父親。電玩產業痛批WHO此舉「充滿瑕疵」，強調電玩在教育、治療與娛樂的價值。