火星有生命？ NASA發現兩重要證據

2018-06-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國航太總署（ＮＡＳＡ）的「好奇號」（Curiosity）探測車，在火星表面距今三十五億年前的泥岩發現到迄今最複雜多樣的有機化合物，同時也首度偵測到火星大氣層的甲烷季節性波動模式，這兩項研究發表在「科學」期刊，進一步證明火星過去，甚至現在可能存在生命。

好奇號是在蓋爾撞擊坑的夏普山向下鑽挖五公分，採集樣本，咸信一個古湖泊曾坐落該處。該湖床樣本經分析，發現一些有機分子與揮發物，包括噻吩、2-甲基噻吩、3-甲基噻吩、甲硫醇以及二甲硫醚，令人聯想起地球上富含有機體的沉積岩。

研究主要作者、ＮＡＳＡ哥達德太空飛行中心天體生物學家艾根布羅德指出，這顯示火星遠古的環境可能可以支持生命。有機化合物是生命的構成要素，二○一二年登陸火星的好奇號曾於一四年宣布發現有機物質，不過這是首次真正值得信任的發現。

好奇號也意外發現火星大氣層甲烷的波動週期模式。ＮＡＳＡ噴射推進實驗室大氣科學家韋伯斯特的研究團隊發現，火星北半球大氣中的甲烷濃度「從○．二四到○．六五ppb不等，而在接近夏季結束時達到最高峰」，最高與最低值相差二．七倍。甲烷是最簡單的有機分子，地球大氣中的甲烷約九十五％產生自生物活動。

韋伯斯特說，地表下的甲烷可能來自古代甲烷或如今形成的，「這兩種都可能透過化學或微生物活動產生，我們不能排除生物性來源的可能性。」