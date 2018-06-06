《畢典致詞 名人開講》名作家期勉哈佛生：保持誠實

2018-06-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾以小說《美國佬》（Americanah）獲「美國國家書評獎」肯定，並入選二○一五年「時代雜誌」百大人物的奈及利亞裔美國籍作家阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie），五月廿三日以親身經歷勉勵美國哈佛大學畢業生，必須誠實面對自我和周遭的人事物，別因為害怕衝突就在真相面前退縮，「誠實不一定能幫你解決問題，但可以讓你睡場好覺。」

最殘酷真相 須自己告訴自己

筆調溫柔而犀利的阿迪契，哈佛畢典當天展現十足幽默感，直言演說的主題為「無論如何別說謊話」，或至少必須是「別太常說謊話」，因為「我人生最大的悔恨，就是沒有勇氣擁抱真相」。阿迪契說，她的書稿早年曾被出版商百般拒絕，她花了很長時間才接受「書還不夠好」的事實，苦熬多年才終於嶄露頭角，「有時最殘酷的真相，必須由自己告訴自己」。

阿迪契直言，承認自己的失敗、脆弱、迷茫很困難，承認自己尚未盡全力也很困難，而承認自己是以憤怒來掩飾內心受傷，更不是一件容易的事，「但只要我們坦然以對，就能成為更好的自己」。她說，出社會後「誠實」將更加費勁，但「務必保持誠實」，因為阻撓人們展現誠實的無非是「無意義的自作聰明、渴望討好他人的心態、矛盾且崩潰的自我道德觀」等負面特徵。

承認無知 方得開啟機會之窗

哈佛學生身處教育的金字塔頂端，背負著旁人過度膨脹的期待，但阿迪契盼哈佛學子「勇敢地說我不知道」，因為「承認無知將開啟一扇機會之窗，否認無知將關閉一道機會之門」。此外，阿迪契認為保持「誠實」的要點之一，是懂得體察外在的阿諛奉承。她誠實招認自身屈辱經驗，說自己成名前曾在知名作家前謊稱是書迷，卻被作家太太一句「那妳讀過哪一部作品？」糗得落荒而逃。她告訴畢業生，要學會判斷「漂亮的屁話（fantastic bullshit）」。

在美國當前的政治氛圍下，真相似乎持續「貶值」，但阿迪契進一步強調，「前學生」們未來必須將誠實之道付諸行動，持續性地參與及推動「黑人的命也是命」、保護「童年入境暫緩遣返者（DACA，俗稱夢想者）」等源自校園的反對不公義運動，用這股力量去改變世界。她鼓勵學子挑戰使美國文化流動僵化的「迂腐的傲慢心態」，讓更多生機蓬勃的故事得以表達，「美國正在呼喚你，全世界正在呼喚你。讓晦暗的人事物再次閃耀，讓破碎的人事物重得完整吧！」