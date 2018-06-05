《11.5萬港人紀念六四》闖立法會遭判4週 游蕙禎入獄

2018-06-05

梁頌恆就其罪名和刑期提上訴

〔編譯茅毅／綜合報導〕主張香港民族自決的香港本土派政黨「青年新政」前立法會議員梁頌恆和游蕙禎，四日遭九龍城裁判法院以二○一六年十一月二日在立法會「非法集結」為由，判刑四週。除梁、游兩人外，包括楊禮康、鍾雪瑩與張子龍等三名前立法會議員助理及義工，也因相同罪名必須入監服刑四週。辯方律師表示，游、楊、鍾三人放棄上訴，將立即入獄。法新社指出，港獨人士對香港脫離中國的疾呼，已惹惱北京當局，近兩年來持續打壓港人表達任何傾獨觀點。

港獨惹惱北京 打壓傾獨觀點

據香港媒體報導，梁頌恆將就其遭判罪名和刑期提起上訴，張子龍則僅就其罪名上訴。儘管梁等五人均獲准以三千港幣（約一．一五萬台幣）交保，但僅梁、張兩人願意辦理相關手續，游蕙禎等三人則放棄上訴，直接發監服刑。

梁、游：並非共謀 何來「集結」

梁、游等五人被控率眾在立法會會議室側門外衝撞警衛，造成多名警衛受傷。梁、游兩人喊冤，聲稱並未主動衝撞警衛，本案各被告亦非共謀，何來「集結」？且梁、游當時具有立法會議員身分，有權進入議場，警衛的行為屬非法阻撓。但署理主任裁判官王詩麗認為，議員身分並非護身符，不能豁免防衛過當或非法集結的刑事責任。

據報導，本案四日宣判前，游曾向法官求情，表示她身為獨生女，從政後鮮少有空陪伴均已罹癌的雙親；但王詩麗引用另一本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒案為例，聲稱一旦非法集結罪涉及嚴重暴力，無論動機為何，均應考慮處以具阻嚇性的判刑。王還強調，判決結果與政治理念無關，被告對犯行無悔意，監禁是唯一選擇，不得緩刑。

梁、游等四人於二○一六年九月當選立法會議員，但在十月十二日宣誓時擅自更改誓詞，並披上港獨文宣，最後遭香港終審法院撤銷議員資格。黃之鋒等三人於一四年九月廿六日晚間突襲香港政府總部東側的公民廣場，要求改革香港政治制度，並號召港人加入，為後續的「佔領中環」、「雨傘革命」揭開序幕，三人一度因非法集結罪的罪名成立，入獄服刑。

四日為一九八九年中國政府血腥鎮壓北京天安門廣場民主運動的「六四事件」廿九週年，香港島東區的維多利亞公園每年此時都會舉行燭光晚會，悼念該事件的死難者，在一九九七年香港主權移交中國後，已成為中國境內唯一公開紀念六四民運之處。香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）指出，今年到場人數達十一．五萬人，比去年的十一萬人增加。