巴黎恐攻1死 刀煞也被當場擊斃

2018-05-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國巴黎市中心十二日晚間發生街頭砍人血案，造成一人死亡、四人受傷，持刀凶嫌當街遭警方擊斃。案發數小時後，伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」出面宣稱為本案幕後主使，但並無證據顯示凶嫌與ＩＳ有關。當地官員十三日表示，該名男性凶嫌一九九七年在俄羅斯聯邦轄下的車臣自治共和國出生，曾因宗教激進主義受到警方關注，但無前科紀錄。

生於車臣 曾被列觀察名單

官員指出，凶嫌曾被情報機構列入潛在聖戰士觀察名單，他的雙親十三日被警方拘留問話，以釐清凶嫌和敘利亞聖戰組織的關聯。法國媒體公布凶嫌的名字為艾齊莫夫（Khamzat Azimov），但未獲官方證實。法國境內約有三萬名車臣裔居民，這是法國首次出現車臣裔的恐攻凶嫌。

血案發生的地點位於巴黎歌劇院和羅浮宮之間的巴黎第二區蒙西尼街（Rue Monsigny），當地酒吧與餐廳林立，週末夜人聲鼎沸。當地時間十二日晚間九時許，二十一歲的凶嫌開始持刀襲擊行人，砍死一名二十九歲男子，砍傷四名路人，造成一名三十四歲男子、一名五十四歲婦女身受重傷，另有一名三十一歲男性、一名二十六歲女性輕傷。凶嫌隨後試圖闖入附近店家繼續行凶，但遭到店內民眾頑強抵抗，最終未能得逞。

案發九分鐘後，警方趕抵現場，並在凶嫌不願束手就範的情況下，當街開槍將他擊斃。凶嫌雖無犯罪紀錄，但兩年前就名列可能危害國家安全的名單「Ｓ檔案」，但Ｓ檔案只是偵防工具之一，執法機關不能據此將某人拘留或限制其自由。

目擊者表示，凶嫌是一名棕髮、蓄鬍、穿著黑色休閒長褲的年輕男子，犯案時曾高喊「真主至大（Allahu Akbar）」；他從褲子口袋拿出作案用的刀具，還在馬路上亂竄，試圖刺殺一名搭乘計程車的乘客。目擊者指稱，凶嫌是個「瘋子」，人們尖叫四散，彼此通報街上有持刀歹徒隨機砍人；店家紛紛催促人群躲進室內。有人受傷倒臥在地，一名年約六十歲的婦女臉色蒼白，大腿和頸部持續湧出鮮血。

案發後，伊斯蘭國透過旗下宣傳機構「阿瑪克通訊社（Amaq）」聲稱，「一名伊斯蘭國戰士在巴黎市中心執行刺殺任務」。法國檢方證實，反恐部門鑑於攻擊者的「行動模式」而決定展開調查。法國總統馬克宏推文稱讚制伏恐怖份子的員警，表示「法國再次付出血的代價，但絲毫不會向自由之敵退讓」。