川震10週年 牧師追悼被抓 記者採訪挨打

2018-05-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕十二日是中國汶川震災十週年，傳出香港記者在災區採訪罹難學生家屬時被不明人士圍堵毆打，也有舉辦「五一二大地震紀念日」禱告會的教會遭五、六百名警察、國保（國內安全保衛警察）突擊，牧師、傳道人與逾百名教友被捕，並多次毆打教友。

七千棟校舍倒塌調查報告 仍未公布

二○○八年五月十二日下午二時二十八分，規模七．九強震襲擊四川，造成逾八萬七千人死亡或失蹤，其中包括五千三百三十五名學生，並有七千棟校舍倒塌，這場災難令中國舉國悲痛與憤怒，指責當局涉貪、偷工減料的控訴不絕於耳，十年後，當局仍未公布相關指控的調查報告。而即使到現在，罹難學生的家長與維權人士對於為何當時有這麼多學校被摧毀，仍在尋求答案。

中國政府十二日下午在倒塌的映秀鎮漩口中學遺址舉行紀念儀式，該校保留頹圮樣貌，以紀念死者。這場災難成為中共政績宣傳的機會，十二日官方媒體充斥災區重建展現國家與黨力量的報導，新華社報導，相關重建「充分展現了中共的堅強領導與中國特色社會主義制度的巨大優越性」。

儘管災後四年，習近平才成為國家領導人，不過媒體對他極盡歌功頌德，新華網說，「特別是黨的十八大（二○一二年十一月）以來，以習近平同志為核心的黨中央一系列重大部署下」，災後的重建發展取得重大成就。二月間，習近平訪問該中學遺址，表示該處應成為「重要的愛國主義教育基地」。

香港商業電台記者雷子健十二日在都江堰聚源中學完成採訪，進入車內回報新聞時，遭兩男一女強行拉扯，並搶走裝有採訪器材與電腦的袋子，另一名香港有線電視記者陳浩暉見狀，舉起攝影機拍攝時，遭兩男強拖一旁，並以膝部撞腹與踢頭約一分鐘。雷子健說，所幸現場有一、兩百名死難者家屬前來解圍，並取回袋子。

成都秋雨聖約歸正教會長老會牧師劉貽在網路上指出，十二日清晨，數十名警察將三十多位參加晨禱的教友帶走，其中兩名教友唱詩歌被警察甩耳光，約八點半，被堵在教會樓下的教友四十人又被警方帶走，九時二十分，警方帶走第四批四十五名教友，當中包括十一名孩童，而待在家裡的教友也不斷有人被警方帶到派出所，一名教友說，從前一晚到十二日上午，共有五、六百名警察、國保與特務前來教會抓人，前一晚被傳喚的牧師王怡與傳道人李英強下落不明。