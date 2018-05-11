劉鶴下週訪美 採購清單當伴手禮

2018-05-11

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，中國副總理劉鶴下週訪問華府，可能提出購買更多美國產品的清單，以縮小對美國的貿易順差，避免貿易戰爆發。不過，中國表面上要談和，私下仍對美國動作不斷，繼昨日傳出對美國進口豬肉加強檢驗後，稍早又傳出對美國福特高級進口車加強安檢，至今仍有許多車輛被扣留在港口。

中方續耍小動作 安檢美豬、福特進口車扣在港口

報導引述知情人士指出，美國財長努勤率領的代表團上週在北京與中方代表團談判，美方在第一天的期待很低，認為談判不順利就退場；但由劉鶴率領的中國談判人員告訴美方，中國會認真看待美方的關切，知道貿易順差是美方關注的優先事項。這種善意讓美國官員感覺很好。

在第二天的談判中，雙方也聚焦如何降低貿易順差。中國官員表達了與美國共同減少貿易順差的意願，但並未同意美國所提、在二○二○年底將貿易順差減少二千億美元的要求，並提議美國取消科技產品和服務等的出口限制，但遭美方拒絕。不過，雙方同意繼續談判。

料提採購天然氣、雲端運算服務

目前還不清楚中國要購買哪些美國產品來縮減貿易順差，但報導指出，中國提出的清單可能包括天然氣等大宗商品、汽車、飛機等製成品，並擴大對美國服務的購買，包括保險、雲端運算等。

不過，中國私底下仍動作不斷。繼中國海關總署表示，要對美國進口蘋果和原木擴大檢疫後，美國農業部表示，中國四月已對美國進口豬肉加徵關稅，且自四月底以來，中國海關檢查所有來自美國的進口豬肉，並把抽樣率提高到二十％，這些舉動可能增加美國出口商成本。

此外，由於中國海關官員要求額外的技術性檢查，福特汽車旗下的旗艦品牌林肯汽車面臨不尋常的通關延誤，部分美製的寶馬汽車（ＢＭＷ）和戴姆勒集團旗下的賓士汽車運抵中國後，也遭海關扣留延誤，這種情況已持續兩週。