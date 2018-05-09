華府涉中座談會 遭中共統戰部滲透

2018-05-09

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「外交政策」期刊七日報導，華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）一場討論中國在國外擴張影響力的研討會，邀請一名在中共統戰部轄下機關任職的學者與談，卻未揭露該名學者與中共官方的關係。為此，共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）致函威爾遜中心，要求公開披露該名專家與中共政治關聯性。

「外交政策」指出，鑑於北京已將影響力深入澳洲地方和全國政治，美國也力圖對付中國在其國內施展影響力的深度與廣度；此事凸顯美國國會議員與政府官員愈來愈擔心中國在美國及全世界的祕密影響戰，也將更嚴密檢視中共統戰官員在美國的活動。

威爾遜中心訂於九日舉辦的研討會，主題是中共統戰部的干預活動，但主辦方並未披露其中一名與會專家王輝耀除了是北京智庫「中國與全球化中心」創辦人兼主任，還有中共統戰部轄下「中華海外聯誼會」常務理事的身分。擔任監察中國人權和法治發展的獨立委員會「國會及行政當局中國委員會」（CECC）主席的魯比歐，四日致函威爾遜中心詢問是否知道王輝耀與統戰部的關係，並要求該中心公開揭露王與中國官方的關係。

魯比歐在信中說，「中國國家主席、中共總書記習近平將統戰部及政治影響活動描述為中共的『法寶』之一」，因此統戰部與中國政府積極在全世界展現「銳實力」的關係，有必要也越來越受到嚴加檢視。威爾遜中心接受「外交政策」詢問時回覆，該中心知道王輝耀與政府部門的關係，而且會在研討會上披露。但據「自由亞洲電台」報導，威爾遜中心網站已將王輝耀從該研討會除名，原因不明。

王輝耀個人網站簡介他自二○一三年起擔任中華海外聯誼會常務理事，也是統戰部專家諮詢組成員，他參與的其他許多活動，也與這個負責遏制海外反對意見的部門密切相關。中國與全球化中心是由統戰部代管的「歐美同學會」成員創辦。

希拉蕊：專家在敲警鐘

美國前國務卿希拉蕊七日在紐西蘭演說，即以中國企圖影響澳洲和紐西蘭政治為例，提醒不要小看中國滲透外國政治的嚴重性，「專家在敲警鐘，警示中國力圖獲取政治力量和影響決策」，「（紐西蘭）坎特伯雷大學的（學者）布芮蒂（Anne-Marie Brady）說這是一場新的全球戰役，說得很對，而且這場仗才剛開始。」中國問題專家布芮蒂住家今年二月遭人闖入，盜走存有中共滲透論文的筆記型電腦，之後還接獲恐嚇信威脅報復。