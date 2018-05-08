抗議聲中 普廷第4任期揭幕

2018-05-08

「他不是我們沙皇」 反對派90個城市抗議

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯總統普廷七日在莫斯科克里姆林宮宣誓就職，展開他的第四個總統任期。他誓言在未來六年力拚經濟，讓俄國在國際舞台上繼續扮演強權角色。分析指出，普廷雖以逾七十％高支持率連任，但他上屆任期尾聲鎮壓異己，國內經濟長期低迷，與西方關係高度緊張，使其新任期蒙上陰影。

強調以軍力為後盾 繼續扮演國際強權

普廷在金碧輝煌的安德烈耶夫斯基大廳（Andreyevsky hall）宣誓就職，誓言維護俄國人民的權利和自由，捍衛國家主權。他在就職典禮後的演說中強調，俄國未來六年將以強大軍力為後盾，繼續扮演國際強權，同時積極改善國內民生。普廷已統治俄羅斯十八年，他的上屆總統任期是在二○一二年開始，一四年他決定兼併克里米亞，遭到西方制裁。一五年俄國投入敘利亞內戰，力挺敘國總統阿塞德，加上一六年全球油價崩跌，重創俄國經濟。俄國在普廷任期內還被控干預美國總統大選，並涉嫌在英國毒害前俄國特務。

儘管如此，從未有人認為普廷無法在三月勝選，贏得第四個任期，七日的就職典禮也幾乎毫無新鮮感。至於內閣人選，普廷已再度任命長年政治盟友梅德維傑夫續任總理，並考慮前財政部長庫爾金回鍋，重建與美歐的經濟連結。庫爾金主張降低與西方的衝突，聚焦經濟成長，以親市場政策整頓經濟，受到投資人歡迎。

普廷也考慮晉升經濟幕僚貝洛索夫擔任副財長，他支持國家在經濟上扮演強力角色，以平衡庫爾金的親市場路線。然而，分析家認為，俄國經濟路線實質改變的可能性不大，與西方的緊張加劇，強化了主張自給自足與國家角色者的信念；對普廷而言，任何讓步都是示弱，不應預期俄國外交政策會有任何改變，他為了確保全國團結，必須營造敵人。

鎮壓反對派 顯示新任期絕不容忍異議

反對派領袖納瓦尼五日在全國逾九十個城市動員，發起名為「他不是我們沙皇」的反普廷遊行，有逾一千六百名抗議者被捕。但民調顯示，普廷在俄國民間依舊享有高支持率。總部位於莫斯科的政治技術中心（Centre of Political Technologies）分析家斯塔諾瓦亞（Tatyana Stanovaya）指出，克宮鎮壓反對派，是為了顯示在普廷新任期絕不容忍異議，「克宮希望劃下絕不容許逾越的紅線。」

普廷的總統任期將於二○二四年屆滿，屆時他已經七十一歲，擔任總統長達二十四年，超過前蘇聯領袖布里茲涅夫的十八年。普廷依憲法將不得連任，可能接班人選包括俄國國營石油公司總裁賽欽、國防部長紹伊古、圖拉州州長迪尤敏及莫斯科市長索比亞寧等人，但他對接班問題仍三緘其口。