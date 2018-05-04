臉書個資風暴禍首 劍橋分析破產

2018-05-04

〔編譯管淑平／綜合報導〕盜取社群網站「臉書」八千七百萬名用戶個資而掀起一連串醜聞的英國數據分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）二日宣布，該公司和母集團「戰略溝通實驗室（ＳＣＬ）」立即停止所有營運，並且在英國和美國聲請破產。不過，劍橋分析和ＳＣＬ高層同一批人馬已經另起爐灶，成立名為Emerdata的數據處理公司。

劍橋分析二日宣布破產時，仍堅稱公司行事合法、合道德，指責「不公平的媒體負面報導」、「無數毫無根據的指控」中傷，摧毀公司生意，只能聲請破產。該公司已在英國遞交文件展開破產程序，也將在紐約聯邦法庭聲請破產保護。

二○一六年美國總統大選選戰期間受僱於川普競選團隊的劍橋分析公司，由美國共和黨大金主梅瑟（Robert Mercer）出資一千五百萬美元，與川普選戰操盤手巴農（Steve Bannon）共同成立，後者曾任公司副總裁。二十八歲加拿大資料分析家魏利三月揭露該公司利用心理測驗程式收集臉書用戶資料，並利用這些資料分析選民政治傾向和特質，藉此影響美國大選和英國脫離歐盟公投，從而引爆一連串風波。

儘管劍橋分析或許已經玩完，但是背後要角已經另成立Emerdata公司。根據英國公司註冊署資料，這家公司去年八月由ＳＣＬ集團總裁惠特蘭（Julian Wheatland）、劍橋分析資訊長泰勒（Alexander Tayler）共同成立，登記地址與ＳＣＬ相同，劍橋分析執行長尼克斯（Alexander Nix）、梅瑟的兩名女兒都是董事會成員；另一名令人矚目的董事是私人保全公司先豐服務集團（Frontier Service Group）副主席高振順，該集團董事長為川普重要支持者、黑水公司創辦人普林斯（Erik Prince）。

英國國會議員已要求政府不能讓劍橋分析和ＳＣＬ集團利用關門掩蓋其過往歷史，主管個資保護的英國非政府公共機關英國資訊委員會表示，不會因劍橋分析關門而停止對該公司的民事、刑事調查，會持續追究相關個人責任。