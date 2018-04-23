印度新令 性侵12歲以下兒少可判死

2018-04-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕鑑於印度各地頻傳令人髮指的性侵案，印度政府廿一日通過行政命令，規定性侵十二歲以下幼童者，最重可判處死刑。由印度總理莫迪主持的內閣會議，已將這項命令上呈總統柯文德（Ram Nath Kovind）批准。一旦總統簽署，即可暫時生效，接著必須在半年內獲國會通過，才能正式成為法律。在此期間，檢方將可據此對這類犯嫌求處死刑。

強暴婦女刑期提高到10年以上 最重可判無期

此一旨在修正現行法律的行政命令，由印度婦女與兒童發展部提出。官員表示，在內閣通過後，儘管國會正處於休會，大概一到兩天柯文德就會簽署，隨即生效。這項命令同時將現行有關強暴婦女的刑期規定，改為最輕十年徒刑（原先七年），以及最重可判處無期徒刑（原先廿年）。

這項命令還引進強暴案的速審措施。另外，對性侵案被害人驗傷、蒐集證物的「性侵害採證盒」，將提供警方和醫院，還將設立專門處理這類案件的鑑識專家實驗室。印度諾貝爾和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）十七日形容，強暴和兒童性侵案已升高到「國家緊急狀態」，目前竟有多達十萬件這類案件在印度法院待審。

8歲女童、17歲少女遭姦殺 引爆怒火

印度近年來強暴、性侵等性犯罪案日益嚴重，民怨愈演愈烈，包括查謨與喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）一名年僅八歲的穆斯林女童，遭至少八名印度教徒輪暴殺害；執政黨「印度人民黨（BJP）」議員辛格（Kuldeep Singh Sengar）涉及姦殺北方邦（Uttar Pradesh）一名十七歲少女等。針對這兩起案件，六三七名印度國內外學者聯名上書莫迪，表達憤慨。

不到三個月前，莫迪政府還反對印度最高法院主張這類案件可重判死刑的呼籲。他上週訪問英國時，也因此在倫敦首相府及國會外面臨數百人抗議。「德里婦女委員會（DCW）」負責人馬里瓦（Swati Maliwal）十三日為此展開絕食抗議，她也以推文對前述行政命令表示歡迎。

迅速定罪、打破男尊女卑 難度更大

二○一二年，一名女大學生在首都新德里遭輪暴身亡，激起數十萬人走上街頭抗議，要求對性侵案制定更嚴格的法律。然而，即便翌年加重相關立法，包括只要涉及重大刑案，滿十六歲就會被視為成人受審，對女性施暴的刑案迄今仍層出不窮。印度律師努迪（Karuna Nundy）指出，死刑不過是廉價的政治糖果，發給憤怒不滿的民眾，確保司法能將性侵犯迅速定罪，或打破根深柢固的男尊女卑觀念，難度才大。