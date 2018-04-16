美航母來了 中國軍演提前收兵

2018-04-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國海南海事局三月卅日、四月十日先後以軍事演習為由，兩度宣布在海南島外海劃設「軍事訓練臨時禁航區」，十二日卻突然發佈通告，提前撤銷該禁航區，引發外界揣測。從在美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」上採訪的記者發自艦上的報導看來，中國軍方提早結束演習的原因，可能與羅斯福號航艦打擊群無視中方劃設禁航區，照常駛入解放軍演習的南海海域，還在航艦上演練艦載戰鬥機起降，遂行美軍在公海的「航行自由行動」（ＦＯＮＯＰＳ）有關。

由中國海軍現役唯一一艘航空母艦「遼寧號」領軍的四十多艘各型艦艇與大批軍機，五日上午八時到十一日零時，在海南島東岸外海進行操練，中國當局特地將該範圍海域劃為臨時禁航區，禁止其他船舶駛入。緊接著又宣布在海南省三亞市南部海域劃設另一處臨時禁航區，強調演習期間禁止任何無關船舶駛入。

第二次演習的表定時間為十一日零時至十三日廿四時，但法新社與路透隨軍記者十一日引述羅斯福號打擊群指揮官柯勒（Steve Koehler）報導，「我們已看到，中國船艦在我們四周」。但美軍若無其事，據稱有超過廿四架F/A-18大黃蜂（Hornet）戰鬥攻擊機，廿分鐘內接連在羅斯福號甲板上呼嘯而過，執行訓練任務。

美軍還邀請多名菲律賓將領和官員、記者隨羅斯福號觀摩演習。柯勒指出，中國當然有權在其外海演習，但不需要為美軍劃定途經路線；美軍這次部署早已排定，不會因為中國演習而改變。羅斯福號結束演習後，十一日抵達菲律賓首都馬尼拉。

羅斯福號艦長薩迪耶洛（Carlos Sardiello）說，當時該艦正在菲、中兩國均聲索主權的禮樂灘（Reed Bank）附近，航向馬尼拉。美國情報機構資料顯示，羅斯福號部分儀器設備一度遭干擾，顯示當時可能進入中國在其南海人工島礁鋪設干擾通訊裝置的區域。

據報導，中國海軍原本為期三天的演習，只進行一天就提前結束，可能與羅斯福號有關。此次演習可能就是針對羅斯福號，隨著羅斯福號離開，「示威」即告結束。不過，也有網友指出，由於羅斯福號駛入同時進行軍演的兩股中國部隊中間，打亂了軍演部署。

羅斯福號#南海演習