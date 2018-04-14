美戰斧對決S-400 俄贏面不大

2018-04-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國二度懲罰敘利亞動用化武攻擊平民的軍事行動箭在弦上，預料美軍攻擊會像去年四月七日一樣，以軍艦發射的戰斧巡弋飛彈為主力，再搭配匿蹤戰機進行轟炸。俄國則聲稱會把這些飛彈與發射載具一一擊落，屆時俄國部署在敘國的S-400「凱旋」（Triumph）和「鎧甲」（Pantsir）這兩套防空系統，將與戰斧交鋒，上演矛盾對決。不過，專家認為，俄國想要成功攔截戰斧的機率不高；美國「國家利益」雜誌網站則指出，美軍有四招可以對付S-400，令其無法反擊。

美軍有四招可以反制

北約組織稱為SA-21「咆哮者」（Growler）的凱旋，乃俄國最先進的防空系統，惟迄今尚未經實戰驗證。S-400能發射四種飛彈，射程從四百、二五○、一二○至四十公里，涵蓋遠、長、中到短程，足以覆蓋敘國大部分地區，尤其中程的9M96E2飛彈，最大飛行速度達時速一．八五萬公里，能攔截距離地面僅五公尺的目標。俄方甚至宣稱，S-400的雷達可以偵測到匿蹤戰機，令美軍F-22與F-35戰鬥機無所遁形。

英國智庫「國際戰略研究所」資深研究員貝瑞指稱，S-400與北約稱為SA-22「灰狗」（Greyhound）的鎧甲，這兩套地對空反飛彈系統都能用於攔截巡弋飛彈，而要擊落巡弋飛彈，首先必須鎖定飛行中的飛彈，待飛彈進入防空系統的射程內，但這並非易事。

英國廣播公司（BBC）報導，戰斧射程一千六百公里、長僅六．二公尺、翼展二．六公尺，最大飛行速度為時速八八五公里，小且飛行高度不高，故敵方難以偵測。它飛行時不會釋放太多熱能，因此紅外線追熱也不易偵察。

「國家利益」分析了美軍可能的反制措施，首先，美國空軍有多種反輻射飛彈，如AGM-88和AGM-158可以鎖定S-400的雷達，就算俄軍及時關閉雷達，反輻射飛彈仍能攻擊最後一次偵測到的訊號來源地。其次，RC-135W電子偵察機可以協助鎖定目標，指引飛彈攻擊。

第三，S-400部署雖然只要五到十分鐘，且一次可鎖定最多三十六個目標，但它難以抵擋飽和攻擊，美軍可以用大量戰斧飛彈襲擊S-400陣地，令S-400無法完全迎擊，只能選擇放棄陣地。最後，美軍可以使用EA-18G電子作戰機干擾俄軍雷達，就算不能完全關閉，也會大幅減低雷達探索能力，讓匿蹤戰機迫近並發射武器。