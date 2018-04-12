中國電視認罪大戲 媒體是共犯

2018-04-12

45起「被認罪」 警方還提供腳本

〔編譯管淑平／綜合報導〕總部設於亞洲的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）十日公布報告，揭露中國、香港媒體與中國政府合作，以哄騙、脅迫等手法非法強迫被拘禁者拍攝「被認罪」影片的黑幕，報告呼籲各國政府施壓中國停止這種可憎行為，並且制裁主動配合的媒體。

經新聞包裝 隱瞞認罪安排

這份名為「劇本和策劃：中國強迫電視認罪的幕後」，分析二○一三到一八年間播出的四十五起維權人士、企業高層、記者等在電視上「被認罪」的例子，以當事人第一手證詞和深度訪談，揭露中國當局如何透過威脅、刑求和製造恐懼氛圍施壓遭拘禁者在鏡頭前「被認罪」，而播出這些「被認罪」影片的媒體，「積極參與」這些影片錄製過程，包括使用警方提供的腳本，隱瞞當事人是在當局安排下認罪，透過新聞包裝，採訪警察和評論家製造當事人有罪的印象。

報告說，中國的電視認罪有如蘇聯史達林時代的樣板公審、中國文革時期的公開批鬥大會，剝奪受拘禁者應享有的法律權利，以及免於受到刑求等基本人權，「今天只有像北韓和伊朗這樣的政權才會實施」。

這些電視認罪不僅常被用來當作國內宣傳工具，透過香港媒體的播出，「甚至作為中國外交政策的一部分」。報告點名的「共犯」，包括中國中央電視台和香港的鳳凰衛視、東方日報、南華早報等媒體。南華早報因二月刊登「銅鑼灣書店事件」中瑞典籍香港書商桂民海「訪問」，被列為「第一家英文媒體共犯」。

報告引述被中國拘禁將近兩年的英國私家偵探韓福瑞（Peter Humphrey）、瑞典人權運動者達林（Peter Dahlin）等五名當事人說法，警方鉅細靡遺的主導「被認罪」影片的拍攝，包括安排當事人的衣著、要求背下認罪「腳本」，還指導如何在鏡頭前「表達」這些台詞，一名被拘禁者被要求要流淚哽咽。

被哄拍認罪影片 可救兒子

二○一五年中國政府非法逮捕人權律師的「七○九事件」被捕的王宇說，預審員出示她兒子在看守所的照片，跟她說只要拍認罪影片傳給上級看，就可以救兒子，還承諾不會公開影片，但是她重獲自由後才知道認罪影片早就登上官媒。

人權觀察組織中國部主任理查森（Sophie Richardson）說，這是習近平政府最令人毛骨悚然的噤聲手段。流亡美國的中國維權律師滕彪表示，維權人士一旦被迫公開認罪就可能被認為軟弱、投降與背叛，「強迫公開認罪比肉體酷刑更痛苦」。

這份報告呼籲各國政府施壓中國立即停止傳播電視認罪並提供遭拘禁者法律保護，否則制裁以及強制將中國央視和其他有責任媒體登記為外國代理人。