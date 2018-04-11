張學友演唱會藏「天眼」 通緝犯被逮

2018-04-11

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國無所不在的「天網工程」人臉辨識監視系統再度發威！「歌神」張學友七日在江西省南昌市舉辦第一四九場個人演唱會，當地為之瘋狂，人潮塞爆捷運站等交通要道，現場湧入超過五萬名歌迷。但在人山人海中，一名通緝犯因為在入場時遭到「天眼」鎖定， 張學友開唱沒多久，他就一臉錯愕地被警方帶走。

「看看新聞」十日報導，七日晚間七時三十八分，張學友南昌演唱會開演後不久，警方就在現場的看台上將一名男子帶離。一名員警表示，他們是根據演唱會的智慧安保人臉識別系統鎖定該名敖姓通緝犯；敖某被捕時非常驚訝，對警方能在茫茫人海中找到他感到不可思議。

警方指出，敖某現年三十一歲，江西省樟樹市人，因涉及一起經濟案件，遭樟樹公安局列為網上追逃人員。敖某供稱，他從樟樹開車到南昌，就是為了看張學友演唱會，票是朋友幫他買的，帶太太一起去看，「早知道會這樣就不去了」。

據報導，「天網」人臉辨識系統已在中國十六個省、市、自治區部署完成，系統每秒可比對三十億次，識別準確率已達九十九．八％。 英國廣播公司（BBC）記者去年實測「天網」系統時，「潛逃」不過七分鐘就被逮到。據稱近兩年來，中國有超過兩千名逃犯因此遭公安機關逮捕。中國中央電視台則稱，「天網」是全球最大視訊監控網，逾兩千萬個鏡頭遍佈中國各地。