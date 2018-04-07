叛亂指控不成立 加泰前主席德國交保

2018-04-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞自治政府前主席普伊格蒙特去年十月在位主導獨立公投過關，引發中央強力接管後，他流亡比利時，但上月終因西班牙最高法院祭出的「叛亂」重罪及國際通緝令在德國落網。但德國法院五日開庭，法官以他未涉及暴力，「叛亂」指控不成立為由，讓普伊格蒙特六日一早得以交保獲釋；西國則表示，尊重德國法院判決，將採「適當措施」因應。

普伊格蒙特上月廿五日結束芬蘭行返回比利時途中，在接近丹麥的德國最北部什列斯威─荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）被捕。該邦最高法院五日開庭，根據普伊格蒙特去年十月推動獨立公投並未動用暴力的事實，否定德國檢方的「重大叛國」說，裁定引渡普伊格蒙特一事「非法」。

依據保釋條件，以七．五萬歐元（約台幣二七二．七萬元）交保後，目前並無遭受「政治迫害」之虞的普伊格蒙特必須繼續留在德國，除非檢方同意才能離境；他也有義務讓當局知曉行蹤，每週還要向警方報到，並接受檢方或法院傳喚。

不過德國法官也指出，若西班牙改以為籌辦獨立公投而濫用公款罪名要求引渡，或許仍有機會達到目的。只是若真以濫用公款罪名引渡成功，依據歐盟法律，西國將不能再拿後果最嚴重的「叛亂」罪名審判他。

眼看西國未如願，普伊格蒙特的辯護團隊表示，其當事人「一直說他對德國司法有全然信心」；至於德國法官暗示西國可撤換罪名再提引渡，他們「尊重法官」。