以石擊槍？ 賓州校園推丟石抗槍擊

2018-03-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國佛羅里達州道格拉斯中學上月十四日爆發十七死槍擊案後，白宮主張學校職員配槍自衛但引發巨大爭議之際，為保校園安全的美國賓州藍山學區，竟已在去年秋天默默使出「投石」妙法：在每間教室配備一桶石頭，以便學生合力反擊闖入的武裝歹徒，防身奇招引發熱議。

賓州斯古吉爾郡藍山學區（Blue Mountain School District）教育長赫爾澤爾本月前往賓州眾議院教育委員會，說明防範校園攻擊案件的最新「最後防線」：一個裝滿石頭的五加侖桶子。

藍山校區共有三間小學及中學、高中各一間，五校共約二七○○名學生。赫爾澤爾認為新政「聊勝於無」，總比讓孩子們只能「爬到桌下被射」來得好。選擇造景用的平滑溪石當作防衛武器，乃是考量其易於把持與扔擲；凡持械闖入教室者，皆「將面臨全教室學生拿石頭迎擊」，並因巨大痛楚而分心，應比另一校區的高爾夫球反擊法來得高明。

他也說明出手時機，根據學區內定期舉行的「艾莉絲緊急應變講習」所示之「警示、封鎖、告知、反制、撤離」（ＡＬＩＣＥ）步驟，一旦老師接獲緊急狀況警示而鎖住教室，即可出動每間教室櫥櫃內必備的這桶秘密武器。

美聯社訪問其他校區人士對「投石」自衛的看法，許多人批評這是不理性作法。但也有人支持，稱這總比丟筆、丟書好。至於藍山學區的家長，則是全力支持。