不只A片女星 兔女郎爆與川普有染

2018-03-24

川普事後企圖塞錢打發她

〔編譯張沛元／綜合報導〕自稱與美國總統川普有過一段情的花花公子雜誌一九九八年度玩伴女郎凱倫．麥克道格（Karen McDougal），廿二日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）獨家專訪，否認公開這段十多年前的露水姻緣意在傷害川普；儘管她曾因川普企圖付她上床費而傷心，但卻難忘川普私底下的溫柔甜蜜，甚至認為兩人彼此相愛。麥克道格說，與川普搞不倫讓她心懷罪惡並主動求去，她要向川普正宮、第一夫人梅蘭妮亞說聲抱歉。

這是現年四十七歲的麥克道格就封口協議控告八卦報「國家詢問報」母公司「美國媒體」（ＡＭＩ）後，首度公開受訪。自認與川普兩情相悅的麥克道格說，她與川普在二○○六年六月首次約會便上床，十個月來每月至少見面五次，兩人上床時川普從未做防護措施；除川普曾企圖付她上床費令她傷心欲絕，麥克道格在訪問中幾乎未對川普口出惡言，反而大讚川普是紳士，還曾說麥克道格跟他的正妹長女伊凡卡一樣漂亮。

一度想與川普結婚

麥克道格除了個人日記沒有其他證據能證明曾與川普有染，但她了解白宮否認她與川普有關係在於川普想保護家人，但川普在兩人在一起時從未要求她隱瞞兩人的關係；她不但四處陪伴川普打高爾夫球，川普甚至還不避諱地把她帶到紐約川普大樓頂層的川普公寓，讓她覺得這段感情可以持續更久，甚至步入婚姻。麥克道格坦承知道川普已婚，並懷有罪惡感，最後還因此向川普提分手，兩人關係只維持十個月。對於川普妻子梅蘭妮亞，麥克道格說，她除了抱歉無話可說。

自稱支持共和黨的麥克道格表示，她願意退回封口協議收到的十五萬美元，只為索回人生故事權；她無意傷害川普，「我把票投給總統……我為什麼要傷害他」。

另一位宣稱曾與川普上床的成人片女星「狂暴丹尼絲」的電視專訪已預訂二十五日播出，考驗川普繼續對這一連串性醜聞保持沉默的能力；法律專家表示，川普最後很有可能被迫提供證詞，一旦說謊，就是做偽證，民事案將變成刑事案。