繼A片豔星後 玩伴女郎也告川普

2018-03-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕一直無法擺脫豬哥形象的美國總統川普，儘管頻頻駁斥女「騙子」們「捏造」的各式指控，廿日依舊擋不了其中三位當事人的法律追殺。她們分別是美國卅八歲成人片女星「狂暴丹尼絲」、《花花公子》雜誌一九九八年年度玩伴女郎麥克道格（Karen McDougal），以及川普二○○六年曾主持的「誰是接班人」實境節目參賽者澤沃斯（Summer Zervos）。她們皆非初次爆料，描述的川普肢體接觸情節一律發生在○六至○七年間，且都提及加州比佛利山莊大飯店。

狂暴丹尼絲 批川普掩蓋真相

自稱與川普有過婚外情，之後收了川普律師柯恩十三萬美元封口費的「狂暴丹妮絲」，本月初主張川普當初未親自簽字的噤聲協議無效，似乎打算出賣與老相好的過去。但她廿日透過推特強調，不過是要爭一口氣，因「民眾真的在乎他說謊、欺負我、違法掩蓋真相」，其律師更呼籲大眾共同「尋找真相」；但是柯恩已經放話，要「狂暴丹尼絲」準備兩千萬美元違約金。

麥克道格所述與川普的邂逅過程，和前者如出一轍。但一樣在選前倒數時刻，專報導八卦的「美國媒體公司」（ＡＭＩ）以十五萬美元號稱收買她的故事，整件緋聞卻石沉大海，疑似是川普密友暨ＡＭＩ執行長佩克（David Pecker）從中作梗。

麥克道格廿日因此和「狂暴丹尼絲」做出相同選擇，向美國加州洛杉磯郡高等法院提告，主張ＡＭＩ所訂保密協定無效。

實境秀參賽者 控川普強吻觸胸

至於聲稱○七年曾受川普強吻觸胸等「不當行為」的澤沃斯，儘管川普批她誹謗，紐約最高法院法官斯科特仍裁定澤沃斯可以繼續打官司，因「無人可凌駕於法律之上」。澤沃斯要求川普道歉及賠償。

川普控誹謗 澤沃斯堅持上訴

看似有備而來的川普律師團立刻搬出憲法，主張公務繁忙的在任總統可豁免不受起訴，並辯稱法律賦予總統免受美國各州法院系統起訴的權利，主張卸任後再辦案；又引述美國最高法院昔日判例，要求各方尊重總統公務行程。

然而，最高法院一九九七年就宣告在位總統不得豁免於就任前即發生且無關總統一職的民事訴訟；加上前總統柯林頓在一九九八年任內決定與控告他性騷擾的瓊斯（Paula Jones）以八十五萬美元和解的前例來看，川普如意算盤恐無法真的稱心。