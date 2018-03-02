又被川普罵 美司法部長不忍了

2018-03-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普二月廿八日再對司法部長塞森斯開砲，不滿塞森斯將國會共和黨人對司法部與聯邦調查局（ＦＢＩ）涉嫌在通俄門調查上濫權的質疑，交由負責內部考核的司法部督察長，而非在法律訴訟中代表美國政府的司法部律師調查。向來對川普言聽計從的塞森斯則一反常態出言反駁，自認公平公正。

川普在推特上質問，為何塞森斯要讓司法部督察長霍洛維茨來調查外國情報監視法（ＦＩＳＡ）可能遭濫用的指控，認為沒有起訴權的督察長進行調查恐曠日廢時，遑論霍洛維茨在檢討ＦＢＩ處理民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的電郵門調查上已有所延宕。川普甚至稱二○一二年就任的霍洛維茨是前總統歐巴馬的人馬，質問為何不交由司法部律師調查，「不要臉！」

塞森斯過去鮮少公開回應頂頭上司的批評，這回卻沒有保持沉默，發表聲明指出，只要他當司法部長一天，就會持續秉持廉正與榮譽履行職責，司法部也將會持續依照法律與憲法，公平公正執行職務。

川塞互嗆肇因於國會眾議院情報委員會共和黨人二月初針對通俄門調查所公布的一份備忘錄。該備忘錄指控，司法部與ＦＢＩ在通俄門調查上濫權，在向外國情報監視法庭法官請求批准監聽川普競選團隊成員佩吉時，隱匿重要資訊。塞森斯二月廿七日宣布，責成司法部督察長檢討檢方與幹員根據外國情報監視法不當取得監聽許可。

聯邦參議員出身的塞森斯被視為川普忠臣，但兩人關係在塞森斯隱匿曾在大選期間私晤俄羅斯駐美大使、為此宣布退出通俄門調查後轉趨緊繃，川普認為塞森斯的退出導致通俄門調查主導權落到特別檢察官穆勒手上。