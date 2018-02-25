安邦遭接管 凸顯中國債務問題惡化

2018-02-25

〔編譯魏國金／綜合報導〕多年來，北京鼓勵中國大企業投資海外，以散播中國的財富與影響力，中國的資金逐漸改變全球市場與產業。不過，紐約時報指出，中國當局全面接管大量舉債的中國保險大鱷安邦集團之舉，強有力的表明該政策有所改變，中國政府擔心由借貸推動的投資熱潮恐削減國家的經濟成長、增加國家金融系統的壓力，因此要加以管控。

紐時指出，中國激進的接管動作，必須獲得政府最高層的批准，亦即，此舉向中國的企業、銀行以及國家經濟的其他支柱顯示，國家主席習近平擁抱的是金融穩定，並對控制中國的借貸上癮嚴肅以對。然而，安邦集團遭接管形同民營企業準國有化，該動作恐讓其他國家的監管機關有新的理由質疑中國企業，以免當景況嚴峻時，一夕之間北京當局成為不受歡迎的新老闆。

紐時說，過去幾年，中國資金驅動全球房地產、油田、飯店與其他資產的價格，這股向全球大肆購買的熱潮許多是依賴低利借貸，中國大舉借貸，以推動十年的經濟成長，結果累積數兆美元債務，程度可與美國債務匹敵。

中國官方為保經濟成長、避免引發不安而不願處理脫韁的債務問題，直至去年十月習近平在中共十九大鞏固權力後，中國官員才對債務議題直言不諱，而中國當局或許企圖透過接管安邦，而非從國營企業挹注資金的方式樹立範例。

目前在官方壓力下，安邦、大連萬達集團、復星國際與海航集團等常被指為「灰犀牛」—漠視債務大問題，直至快速惡化的企業正大量拋售資產，海航本月以近一百六十億港幣出售香港兩塊住宅用地，該公司說，近期可望獲得人民幣兩百億元的授信。

北京獨立學者吳強在英國廣播公司中文網發表評論指出，安邦和海航一樣，都是前朝胡錦濤與溫家寶執政時期的產物，其崛起背景是中共政治局常委體制所代表的「寡頭政治」和「寡頭經濟」，資本家利用政治權力取得金融槓桿，使企業迅速發展；如今從安邦到海航，可以看到寡頭經濟逐一被消滅、接管，未來中國可能出現一個一個面向總體的統制經濟（controlled economy）。