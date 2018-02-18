川普緋聞又一篇 玩伴女郎手稿曝光

2018-02-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○○六年疑似出軌搞上《花花公子》一九九八年「年度玩伴女郎」麥克道格（Karen McDougal）的美國總統川普，一六年總統大選前儘管傳出其「長年好友」拿了十五萬美元讓女方封口，當年邂逅細節十六日卻意外曝光。由於與近日被重新翻出的卅八歲成人片女星「狂暴丹尼絲（Stormy Daniels）」等桃色事件如出一轍，再添報導可信度；加上兩起緋聞時間重疊，川普當時身邊還有新婚一年的現任第一夫人梅蘭妮亞，讓他早已備受質疑的感情忠誠度再受重擊。

川普和梅蘭妮亞十六日原本計畫連袂飛往佛羅里達州。面對桃色風暴，川普再以「假新聞」帶過。

一六年十一月總統大選前四天，《華爾街日報》便踢爆八卦媒體《國家詢問報（National Enquirer）》母公司「美國媒體公司（AMI）」，支付十五萬美元讓麥克道格封口。但美國雙週刊《紐約客（The New Yorker）》十六日根據麥克道格好友卡佛（John Crawford）提供的女方八頁手稿，詳細報導兩人當年關係：頂著讀者票選「一九九○年代第二性感玩伴女郎」榮銜，麥克道格○六年六月於《花花公子》創辦人海夫納位於美國洛杉磯的「花花公子豪宅」，認識在現場錄製實境節目「誰是接班人」的川普。儘管男方不到兩年前才再婚，且稚子出生僅三個月，卻不吝對她表達好感。

據報導，○六年六月那場泳池派對結束後，川普確實要了麥克道格的電話號碼，兩人親密關係隨即展開。在淳樸小鎮長大且過去為幼兒園老師的麥克道格，擋不住「有權勢的傢伙攻勢」，對方初次約會就選在比佛利山莊大飯店的獨棟別墅，且集「智慧」、「魅力」、「禮貌」於一身，令她無比傾心，聊了幾個小時後，兩人終於「開機」。川普事後要給錢，但她婉拒，「我不是『那種女孩』。我和你睡是因我喜歡你。」對方則回敬：「妳很特別。」

與狂暴丹尼絲時間重疊

這段關係最後因女方母親反對及男方不敬回應，在隔年四月告終。值得一提的是，現年四十六歲的麥克道格○六年七月也曾獲邀前往內華達州太浩湖參加美國世紀名人高爾夫錦標賽，川普在這段期間照常和她發生性關係；但那也是「狂暴丹尼絲」初次邂逅川普，並受邀單獨共進晚餐的場合，也上床且沒採取防護措施。而從兩位女性當年皆對這位房地產大亨讚譽有加來看，似乎皆不知另一人存在。