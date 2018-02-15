涉收賄又打壓媒體 以色列總理恐被訴

2018-02-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕以色列警方十四日建議以賄賂、詐欺、職務背信罪起訴總理納坦雅胡，此舉無異於助長要求納坦雅胡辭職下台的聲浪。警方指出，納坦雅胡在兩宗貪腐案當中，涉嫌打壓媒體，收取兩名億萬富翁總價值近卅萬美元（約八八五萬台幣）的禮物。接下來，檢察總長曼德爾布利特（Avichal Mandelblit）將決定是否正式起訴這名六十八歲、擔任四任總理的政壇老將，相關程序則可能耗時數月。

反控警獵巫 拒辭總理

對此，納坦雅胡十三日晚間發表全國電視演說，嚴正駁斥相關指控，譴責警方「獵巫」，誓言將繼續執政、連任總理，「我相信真相將水落石出」。實際上，納坦雅胡沒有法律義務要因警方建議起訴或遭正式起訴，而辭去總理職務。他十四日再抨擊警方的起訴建議「有違合理事實」和「誤導」，強調他無意辭職。

外界早前猜測納坦雅胡可能提前大選，尋求民意認可，藉此反制黨內反對勢力，但納坦雅胡十三日表示，下屆大選會如期在二○一九年十一月舉行，屆時他將有望成為以國史上任職期間最長的總理。他一九九六年成為以國總理，卸任十年後，二○○九年第二次當選總理並連任至今。

警方指出，案名「一千號案件（Case 1000）」的貪腐案調查顯示，納坦雅胡自二○○七至一六年，近十年間收受具以國公民身分的好萊塢製片米爾坎（Arnon Milchan）贈與的香檳、雪茄等總價值廿一．四萬美元的禮物，以及澳洲商業大亨佩克（James Packer）所贈與總價值七．一萬美元的禮物，並以立法減稅、協助處理美國簽證等政治利益作為交換回報。

在另一宗案名「兩千號案件（Case 2000）」的調查當中，納坦雅胡同樣涉犯賄賂、詐欺、總理職務背信。該案的涉案者還包括以國第一大報新消息報（Yedioth Ahronoth）發行人摩澤斯（Arnon Mozes）；兩人商討如何抑止對手報紙今日以色列報（Israel Hayom）成長，換取新消息報對他的正面報導。

  • 以色列總理納坦雅胡十四日在特拉維夫公開譴責警方的賄賂起訴建議「有違合理事實」，強調以國政府安穩，他也無意辭職。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡十四日在特拉維夫公開譴責警方的賄賂起訴建議「有違合理事實」，強調以國政府安穩，他也無意辭職。（法新社）

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