涉收賄又打壓媒體 以色列總理恐被訴

2018-02-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕以色列警方十四日建議以賄賂、詐欺、職務背信罪起訴總理納坦雅胡，此舉無異於助長要求納坦雅胡辭職下台的聲浪。警方指出，納坦雅胡在兩宗貪腐案當中，涉嫌打壓媒體，收取兩名億萬富翁總價值近卅萬美元（約八八五萬台幣）的禮物。接下來，檢察總長曼德爾布利特（Avichal Mandelblit）將決定是否正式起訴這名六十八歲、擔任四任總理的政壇老將，相關程序則可能耗時數月。

反控警獵巫 拒辭總理

對此，納坦雅胡十三日晚間發表全國電視演說，嚴正駁斥相關指控，譴責警方「獵巫」，誓言將繼續執政、連任總理，「我相信真相將水落石出」。實際上，納坦雅胡沒有法律義務要因警方建議起訴或遭正式起訴，而辭去總理職務。他十四日再抨擊警方的起訴建議「有違合理事實」和「誤導」，強調他無意辭職。

外界早前猜測納坦雅胡可能提前大選，尋求民意認可，藉此反制黨內反對勢力，但納坦雅胡十三日表示，下屆大選會如期在二○一九年十一月舉行，屆時他將有望成為以國史上任職期間最長的總理。他一九九六年成為以國總理，卸任十年後，二○○九年第二次當選總理並連任至今。

警方指出，案名「一千號案件（Case 1000）」的貪腐案調查顯示，納坦雅胡自二○○七至一六年，近十年間收受具以國公民身分的好萊塢製片米爾坎（Arnon Milchan）贈與的香檳、雪茄等總價值廿一．四萬美元的禮物，以及澳洲商業大亨佩克（James Packer）所贈與總價值七．一萬美元的禮物，並以立法減稅、協助處理美國簽證等政治利益作為交換回報。

在另一宗案名「兩千號案件（Case 2000）」的調查當中，納坦雅胡同樣涉犯賄賂、詐欺、總理職務背信。該案的涉案者還包括以國第一大報新消息報（Yedioth Ahronoth）發行人摩澤斯（Arnon Mozes）；兩人商討如何抑止對手報紙今日以色列報（Israel Hayom）成長，換取新消息報對他的正面報導。