反對對北韓動武 美駐韓大使「夭折」

2018-02-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕分析家指出，美國總統川普突然撤銷提名前白宮國家安全委員會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）出使南韓，除了顯示川普政府內部在面對北韓上立場分歧，也讓始終擔心美國會逕自與北韓開戰的南韓更為憂忡難安。

美國官員證實，韓裔學者車維德出使南韓的提名已遭撤銷，但未說明撤銷理由以及替代人選。車維德的大使提名遭撤銷並不尋常，特別是華府早知會首爾當局有意派車維德出使南韓，南韓政府也已在去年十二月表示同意。南韓聯合通訊社一日報導，南韓外交部表示，華府已透過外交管道就撤銷車維德的提名尋求首爾當局的「了解」，雙方將繼續在填補懸缺已久的美國駐首爾大使上合作。目前並不清楚川普何時會提名新的大使人選。

根據了解，車維德是在警告白宮、對北韓發動所謂的屈辱式（bloody nose）攻擊、恐令美國陷入災難式戰爭與危及成千上萬人命後，於上週末遭撤銷大使提名。車維德此言大致吻合美國國防部長馬提斯與國務卿提勒森的立場，但卻與包括白宮國家安全顧問麥馬斯特在內的其他主張將軍事攻擊列入「極限壓力」（透過經濟制裁與外交手段，以阻止北韓公開進行飛彈試射與核試）選項的川普政府官員的看法相左。

華盛頓郵報一月卅日報導，車維德去年十二月底曾私下對川普政府的北韓政策以及對川普曾揚言退出的美（南）韓自由貿易協定，感到失望；報導中還說，車維德的身家安全調查出現問題。數小時後，車維德在華郵發表評論文，指稱他曾出言反對川普政府內部的對北韓發動屈辱式攻擊的主張，認為此舉並非預防性攻擊，反恐陷成千上萬旅居南韓的美國人於危難與引爆核戰。這話與川普同日發表的國情咨文相左。川普在演說中指控北韓對核彈的魯莽執念將危及美國本土，美國正透過「極限壓力」政策避免此事發生。

此外，華郵一月卅一日指出，對南韓文在寅政府而言，車維德的大使提名突遭撤銷，再加上川普在國情咨文中的強硬口吻，令首爾當局更擔心川普會未經南韓同意逕自與北韓開戰，文在寅將因此陷入兩難境地。