無印良品目錄踩紅線 中日互嗆

2018-02-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對日本企業「無印良品」在中國發行的商品目錄地圖引爆中日領土主權爭議而遭中方勒令銷毀一事，日本內閣官房長官菅義偉一月卅一日以尖閣諸島（中稱釣魚島，台稱釣魚台）不存在主權問題為由表示無法接受，並稱中方此舉有影響日商在中營運之虞。中國外交部當晚隨即回嗆，沒聽說日方的抗議，並強調外商在中國都應尊重中國主權與法律。

引發雙方互嗆的是日商無印良品重慶分店贈閱的Ａ４大小「二○一七年秋冬家具目錄冊」。根據中國國家測繪地理信息局二十九日公布的「損害國家領土主權、 安全和利益」的問題地圖清單，無印良品這本目錄犯有數個嚴重錯誤，包括無審圖號，畫錯國界線，漏繪釣魚島、赤尾嶼與南海諸島等重要島嶼，海南島的顏色與中國大陸不同，以及台灣島註記錯誤等嚴重錯誤，因而遭該局責令封存與銷毀。

但菅義偉卅一日在記者會上指出，尖閣諸島是日本固有領土，無論從歷史或國際法的角度皆清楚顯示實際上由日本有效管理，因此並不存在必須解決的主權問題；日本政府完全無法接受中方單方勒令日商銷毀地圖的做法，也擔心未來日商在中國的活動恐因此受到影響。菅義偉還說，日本政府已於卅日透過外交管道向中方表達無法接受以領土主權為由勒令銷毀地圖之意，也希望中方能說明與確認事實關係。

但中國外交部發言人華春瑩在同日稍後的例行記者會上被詢及日方的抗議時，卻以「不知道」四兩撥千斤，僅重申中方責令封存與銷毀「問題地圖」一事，以及強調赴中投資的外商應尊重中國主權與領土完整並遵守中國法律。

無印良品稱問題地圖已銷毀

無印良品表示，此一附在目錄中的地圖是為了標註各國與地區的分店數，去年十月遭中方有關單位指正有誤後已進行銷毀，日後會遵守各國的法律法規。中國各地多家無印良品分店目前已無該目錄蹤跡，店員透露，近日會推出二○一八年的目錄，但不清楚新目錄中的地圖情況，以及總公司是否會回收重印。

無印良品並非唯一遭中國民間與媒體打著「反分裂國家」旗幟進行批鬥的外商。稍早，國際連鎖萬豪酒店集團在問卷中將台灣、香港、澳門與西藏列為國家而遭中國網民抵制，不少中國企業因此取消訂房；萬豪事件還拖累其他外商，包括達美航空、美敦力、ZARA等三家外商的中文網站也遭檢舉，一月十三日又有廿四家外國航空公司遭點名將台港澳列為國家。