通俄調查濫行監聽？ 眾院通過解密

2018-01-31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普「通俄門」事件二十九日再掀高潮！先是飽受川普陣營抨擊的聯邦調查局（FBI）副局長麥凱比證實走人，隨後眾議院情報委員會表決通過，釋出一份旨在削弱通俄調查公信力的機密備忘錄；該份由共和黨眾議院情報委員會委員草擬的四頁備忘錄，指控司法部和FBI濫用職權取得秘密監控令，監聽川普競選團隊的外交政策顧問佩吉（Carter Page）。隨著川普即將接受特別檢察官穆勒約詢，各方政治角力持續升溫。

眾院情報委員會二十九日不顧司法部反對，表決通過要公布一份爭議性極高、由加州共和黨眾議員努尼斯（Devin Nunes）率領共和黨人撰寫的機密備忘錄。這是眾院情報委員會首度啟用解密程序；表決通過後，川普有五天時間決定是否公開密件。儘管川普此前已表態支持解密，但白宮二十九日指出，川普將和國家安全團隊與白宮幕僚討論，再做成決定。

共和黨在該份備忘錄指控，司法部和FBI取得對佩吉監聽令的理由之一，就是前英國情報員史蒂爾（Christopher Steele）所彙整的「史蒂爾檔案」（Steele Dossier），披露美國總統川普與俄羅斯暗通款曲多年，但該檔案卻是由民主黨全國委員會和希拉蕊競選陣營資助調查，司法部和FBI卻未向法官告知這些詳情，顯示通俄調查可能受到政治動機影響。

對此，民主黨則批評「高度誤導」且意圖破壞通俄調查，譴責委員會不公開另一份由民主黨草擬的備忘錄。

與此同時，川普政府二十九日公布一份七頁的「普廷名單」，列出由美國財政部認定、因與俄國總統普廷的關係而獲得權力或財富的俄國政商人士，包括以俄國總理梅德維傑夫為首的一百一十四名政治人物，以及身價超過十億美元的九十六名寡頭富商。儘管這些人不會因此受到制裁，但能有效震懾他們並向普廷施壓。川普此舉也能緩解部份國會議員針對川普政府不向俄國實施新制裁的不滿。