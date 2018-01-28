馬其頓加入歐盟、北約 有「希」望

2018-01-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕獨立二十七年的巴爾幹半島國家馬其頓，長年在「馬其頓共和國（Republic of Macedonia）」的國名使用上，與南方鄰國希臘爭鬧不休。為利馬其頓儘早加入北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）和歐盟，兩國領袖近日同意在七月北約峰會前，商討出兩造均認同的國名，新馬其頓、上馬其頓或北馬其頓共和國均是可能選項。

「馬其頓共和國」一九九一年脫離南斯拉夫社會主義聯邦共和國獨立後，因希臘堅決反對該國使用「馬其頓」作為正式國名，一九九三年改以「前南斯拉夫馬其頓共和國」之名加入聯合國，但此後一概使用原本的憲法國名。希臘認為，「馬其頓」之名源於古希臘亞歷山大大帝，且希臘北部正有一個「馬其頓省」，使用此名不僅侵犯希臘歷史文化，也暗示其對希臘的馬其頓省擁有所有權。

在歷經四分之一世紀的爭辯，包括○八年希臘動用否決權，反對馬其頓加入北約和歐盟後，希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）和馬其頓總理札耶夫（Zoran Zaev），近日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）舉行會晤，宣布兩國將採取建立信心的措施，樂觀看待雙方在七月十一日北約峰會前，協商出馬其頓的正式國名。據悉，新馬其頓、上馬其頓或北馬其頓共和國，均為可能的結果。

北約官員指出，若國名爭議落幕，馬其頓理應可迅速成為北約一員。歐盟也視馬其頓為控制難民潮，以及反制區域威脅的重要夥伴，盼能在二○二五年前迎接馬其頓加入。

七成以上的馬其頓人支持國家加入歐盟，而希、馬兩國在國名議題上取得突破性進展，原因之一即為考量到俄羅斯勢力再起帶來的挑戰。事實上，民族主義興起及巴爾幹半島政治不穩定，均在近年嚴重衝擊歐洲情勢。除馬其頓外，塞爾維亞不承認科索沃獨立，以及波士尼亞與赫塞哥維納因東西部基督徒、穆斯林涇渭分明，分別有不同政府治理等，也都造成區域不穩。