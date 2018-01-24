日本火山爆發一死 15台客脫困

2018-01-24

〔駐日特派員林翠儀／東京二十三日報導〕日本群馬縣草津白根山今天上午突然火山噴發，波及附近滑雪場，除造成一人喪生、十一人輕重傷外，還有約八十名遊客一度受困，其中包括十五名台灣遊客。我駐日代表處表示，在日本警方和陸上自衛隊出動直升機和雪上摩托車救援後，受困的台灣遊客已在傍晚被接運下山，自行離去，十五人均安。

日本放送協會（NHK）報導，草津白根山今天上午約十時突然爆發，火山口濃煙竄空，並發出有如打雷的爆炸聲。白根山鏡池附近的火山口一公里範圍內，飛散大顆噴石，空氣中散發著濃濃的硫磺臭味。日本氣象廳已發布「入山管制」的三級警戒。

草津白根山自去年起鮮少出現火山性地震，氣象廳去年六月已將噴火警戒下修到一級，今天卻毫無徵兆地爆發，長期監視火山的氣象人員也感到意外。

產經新聞報導，死者是一名四十九歲的陸上自衛隊士官長，火山爆發時正好有三十名陸自隊員在附近的草津國際滑雪場受訓。該名士官長遭噴石擊中上半身骨折致死，另有七名隊員被噴石擊中，分別受到輕重傷。媒體稍早報導自衛隊員被雪崩活埋，後來證實自衛隊預定訓練的路線發生雪崩，更改路線後才遭遇火山噴發，傷者都是被噴石擊中。

另外四名傷者有的是在搭乘滑雪場纜車時，因噴石擊破纜車玻璃而受傷，一名六十多歲的男性滑雪客也是遭到噴石擊中左手骨折。