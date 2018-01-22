法式料理「教皇」 博古斯91歲辭世

2018-01-22

以「新潮烹調」革命 撼動美食界

〔編譯魏國金／綜合報導〕逾半世紀來賦予法式料理定義，並將其推廣全球的法國名廚保羅．博古斯（Paul Bocuse）二十日辭世，享耆壽九十一歲。法國總統馬克宏讚揚他是「改造法國美食的神話般人物，法國各地的廚師們正在他們的廚房內哭泣。」

被譽為法國料理「教皇」的博古斯，一九七○年代以「新潮烹調（Nouvelle Cuisine）」革命撼動美食界，他創造明星主廚的概念，也是第一位集烹飪藝術與商業策略於一身的名廚；他以自身形象及其佳餚為品牌，打造遍布全球的餐飲帝國。法國內政部長柯隆布推文說：「保羅先生就是法國。既簡潔又寬宏，卓越又兼具生活藝術。」

保持米其林三星逾50年 法國唯一一人

博古斯是法國唯一保持米其林三星主廚聲譽逾五十年的名廚，他的餐廳、即其父設於里昂附近的村落旅館「科隆日橋客棧（L’Auberge du Pont de Collonges）」自一九六五年贏得三星評等以來，未曾掉過星。米其林的對手指南「高特米魯（Gault-Millau）」一九八九年封他是「世紀名廚」，二○一一年美國烹飪學院再度授予該榮銜。

博古斯的廚師世家可追溯至一七六五年，他十六歲開始當學徒。二○一一年他受訪時說，他睡在出生時的房間，「不過，我換了床單。」在他的「客棧」餐廳，一些招牌名菜也維持數十年不變。他在病逝故鄉前，飽受帕金森氏症之苦。

博古斯曾說：「美食與性愛有許多共同點，我愛女人。」一九四六年他與蕾夢德（Raymonde）結婚後，至少擁有兩名情婦，其中蕾孟（Raymone）與他的兒子傑洛姆也是廚師，而派翠西亞（Patricia）四十年來掌管他的形象。他說：「一個共度午餐、一個共度午茶，另一個共度晚餐。」他說，他與元配吃午餐、與蕾孟消磨午後時光，帶派翠西亞出差旅行。

博古斯是法國一九七○年代「新潮烹調」的趨力，他捨油膩味濃的醬汁，代之以清新鮮美的原料、柔和的美學及創意。該詞是高特米魯所創，用以形容博古斯為協和號客機一九六九年處女航所預備的佳餚。儘管如此，博古斯說：「我熱愛奶油、鮮奶油與美酒。奶油無可取代！」