兩韓敲定 冬奧共舉統一旗入場

2018-01-16

雙方同意共組女子冰球隊出賽

〔編譯茅毅／綜合報導〕南、北韓代表團十五日在板門店的北韓「統一閣」就參加二月平昌冬季奧運會相關事宜舉行工作會議，在好幾項細節上達成共識，包括兩韓同意在冬季奧運開幕式上，兩韓代表隊一起舉著「半島統一」旗幟入場；兩韓也同意共組女子冰球隊參加冬奧，但仍需國際奧委會批准。國際奧委會二十日將在瑞士洛桑開會，兩韓都將派員參加。

會談也決定，北韓在冬奧會期間派遣管弦樂團「三池淵樂團」赴南韓演出，規模達一百四十餘人，屆時將由平壤經由陸路南下，在江陵和首爾演出。北韓方面將提早派先遣隊探勘場地，南韓會給予必要協助，其他問題則將透過書面溝通。冬奧有部分賽事會在江陵舉行。

兩韓十五日各派四人與談，南韓首席代表為文化體育觀光部文化藝術政策室長李宇盛，北韓則為文化部藝術公演運營局長權赫奉，而十七日會談，平壤將由「祖國和平統一委員會」副委員長田鐘秀率團，首爾則由統一部次官千海成率團。

金正恩舊愛 玄松月列席成「嬌」點

據稱為北韓領導人金正恩的舊情人、被稱為北韓版「少女時代」的「牡丹峰樂團」團長玄松月，也是此次北韓四名談判代表之一，成為另類「嬌」點，雙方討論北韓啦啦隊、藝術表演團等在南韓演出的時間、地點、舞台等細節，並敲定十七日在板門店的南韓「和平之家」，另舉行一次工作會議。

據傳玄松月與金正恩早在青少年時期就認識，兩人曾有一段情，又一度傳出該樂團於二○一三年涉及拍攝「不雅影片」而遭金正恩下令處決，之後證實為謠傳。一四年在北韓全國藝術人大會中，玄松月還身穿介於少將與上校官階間的「大校」軍服，第一位上台發言，接著在「朝鮮勞動黨」去年十月召開的第七屆中央委員會第二次全會中，更獲選為候補委員。

當時，南韓媒體報導，藝術、演藝人員當選勞動黨中央委員或候補委員雖早有先例，但玄的竄升仍令人意外，凸顯金正恩極為信賴她。有關玄松月的年齡，官方說法為卅八歲，實際年齡則成謎。南韓媒體則說四十幾歲。二○一五年十二月，平壤為增進中國和北韓友好關係，派玄率牡丹峰樂團赴北京演出。演出前中方認為，表演節目對金正恩偶像崇拜過了頭，要求修改，玄對此強烈反對，不顧隨行的勞動黨國際部副部長、據傳為下任北韓駐北京大使熱門人選的金成男勸阻，以及前中共中央對外聯絡部部長王家瑞出面協調，在開演前三小時做出取消演出的決定，率團返國。