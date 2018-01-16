兩韓敲定 冬奧共舉統一旗入場

2018-01-16

雙方同意共組女子冰球隊出賽

〔編譯茅毅／綜合報導〕南、北韓代表團十五日在板門店的北韓「統一閣」就參加二月平昌冬季奧運會相關事宜舉行工作會議，在好幾項細節上達成共識，包括兩韓同意在冬季奧運開幕式上，兩韓代表隊一起舉著「半島統一」旗幟入場；兩韓也同意共組女子冰球隊參加冬奧，但仍需國際奧委會批准。國際奧委會二十日將在瑞士洛桑開會，兩韓都將派員參加。

會談也決定，北韓在冬奧會期間派遣管弦樂團「三池淵樂團」赴南韓演出，規模達一百四十餘人，屆時將由平壤經由陸路南下，在江陵和首爾演出。北韓方面將提早派先遣隊探勘場地，南韓會給予必要協助，其他問題則將透過書面溝通。冬奧有部分賽事會在江陵舉行。

兩韓十五日各派四人與談，南韓首席代表為文化體育觀光部文化藝術政策室長李宇盛，北韓則為文化部藝術公演運營局長權赫奉，而十七日會談，平壤將由「祖國和平統一委員會」副委員長田鐘秀率團，首爾則由統一部次官千海成率團。

金正恩舊愛 玄松月列席成「嬌」點

據稱為北韓領導人金正恩的舊情人、被稱為北韓版「少女時代」的「牡丹峰樂團」團長玄松月，也是此次北韓四名談判代表之一，成為另類「嬌」點，雙方討論北韓啦啦隊、藝術表演團等在南韓演出的時間、地點、舞台等細節，並敲定十七日在板門店的南韓「和平之家」，另舉行一次工作會議。

據傳玄松月與金正恩早在青少年時期就認識，兩人曾有一段情，又一度傳出該樂團於二○一三年涉及拍攝「不雅影片」而遭金正恩下令處決，之後證實為謠傳。一四年在北韓全國藝術人大會中，玄松月還身穿介於少將與上校官階間的「大校」軍服，第一位上台發言，接著在「朝鮮勞動黨」去年十月召開的第七屆中央委員會第二次全會中，更獲選為候補委員。

當時，南韓媒體報導，藝術、演藝人員當選勞動黨中央委員或候補委員雖早有先例，但玄的竄升仍令人意外，凸顯金正恩極為信賴她。有關玄松月的年齡，官方說法為卅八歲，實際年齡則成謎。南韓媒體則說四十幾歲。二○一五年十二月，平壤為增進中國和北韓友好關係，派玄率牡丹峰樂團赴北京演出。演出前中方認為，表演節目對金正恩偶像崇拜過了頭，要求修改，玄對此強烈反對，不顧隨行的勞動黨國際部副部長、據傳為下任北韓駐北京大使熱門人選的金成男勸阻，以及前中共中央對外聯絡部部長王家瑞出面協調，在開演前三小時做出取消演出的決定，率團返國。

  • 北韓領導人金正恩的舊情人、「牡丹峰樂團」團長玄松月（左1）。（美聯社）

    北韓領導人金正恩的舊情人、「牡丹峰樂團」團長玄松月（左1）。（美聯社）

  • 南、北韓十五日在板門店就北韓方面參加二月平昌冬季奧運會相關事宜舉行工作會議，決定北韓屆時將派與「牡丹峰樂團」同為國家級樂團的「三池淵樂團」，在南韓江原道江陵與首爾演出，規模約一四○人。圖為當天與談的南韓首席代表、文化體育觀光部文化藝術政策室長李宇盛（右），與北韓首席代表、文化部藝術公演運營局長權赫奉握手寒暄。（美聯社）

    南、北韓十五日在板門店就北韓方面參加二月平昌冬季奧運會相關事宜舉行工作會議，決定北韓屆時將派與「牡丹峰樂團」同為國家級樂團的「三池淵樂團」，在南韓江原道江陵與首爾演出，規模約一四○人。圖為當天與談的南韓首席代表、文化體育觀光部文化藝術政策室長李宇盛（右），與北韓首席代表、文化部藝術公演運營局長權赫奉握手寒暄。（美聯社）

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