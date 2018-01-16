中國核潛艦進逼釣島 日防相譴責

2018-01-16

共軍商級核潛艦 專家研判水下繞台後北返

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕日本十一日發現一艘四千噸級的中國「江凱二級」護衛艦，以及一艘不明潛艦出現在釣魚台鄰接海域。日本防衛大臣小野寺五典十五日指出，該潛艦已確定是可配備長程巡弋飛彈的「中國商級核動力攻擊潛艦」，他批評中國的行為「片面升高緊張」。同日，中國三艘海警船出沒於釣魚台附近，日方認定中國侵入其領海，向中方抗議。中國則重申釣魚台為其固有領土，悍拒接受抗議。

「新浪軍事」網站引述軍事評論員陳光文的話，指出這艘潛艦是最新型的093B核動力潛艇，可能是由南沙海域經巴士海峽進入西太平洋，然後再經過宮古海峽駛入釣魚台，折返東部海域，是繼先前轟6K等軍機後，解放軍海軍利用先進核潛艇進行水下繞台，意味著兩岸一旦爆發戰事，093B核潛艇將承擔水下主力突襲重任。

日本十一日發現中國軍艦出現在釣魚台鄰接水域後，透過外交途徑向中國抗議。小野寺十五日再度表示，其中一艘軍艦是商級核動力潛艦，該艦可比傳統潛艇潛得更深，因此較難被偵測到，且其續航力也更久，更配備反艦飛彈與魚雷。他說，「在接近另一個國家的領海行駛潛艦，違反國際法則」，「我方嚴重關切該潛艦水下行經我國毗連區（又稱鄰接區，為領海之外十二海里範圍），是片面升高緊張的行為。」

此前，小野寺指出，這是日方首次確認有兩艘軍艦同時在尖閣諸島（釣魚台）鄰接海域航行。

中國外交部發言人陸慷十五日在例行記者會上表示，關於潛艦狀況，「我不掌握」，「但提到釣魚島（釣魚台）問題，中方不會接受日方提出的所謂交涉」。

中海警船入侵領海 日抗議

中國十五日也宣布，三艘海警船在釣魚台海域執行巡邏任務。日本「產經新聞」報導，這三艘中國海警船是在日本時間上午十時十五分相繼進入釣魚台海域，這是本月七日以來，中國第二次侵入日本領海。

日本外務省亞洲大洋洲局長金衫憲向中國駐日大使館抗議，強調中國海警船的行動是對日本主權的侵害，要求海警船立即離開。外務省也透過日本駐中國大使館向中國抗議。日本內閣官房長官菅義偉則對此表示「令人遺憾」。