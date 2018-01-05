《烈焰與怒火：川普白宮內幕》十大爆料摘要

2018-01-05

◎ 川普競選團隊根本沒料到會贏

川普長子小唐納在老爸確定當選的大選夜向友人爆料，他的準總統老爸一臉看到鬼的模樣，繼母梅蘭妮亞則是淚流滿面─但可不是喜極而泣。

◎ 巴農批小唐納等人叛國

川普競選團隊三大將：長子小唐納、女婿庫希納與競選經理曼納福特，自認在無律師在場情況下於紐約川普大樓與俄羅斯政府官員會面並無不妥，但巴農說，這根本是叛國、不愛國、很糟糕。

◎ 巴農稱中國是美國真正的敵人

巴農認為搞定中國就能搞定一切，中國人有如納粹德國時代的德國人，中國一旦失去理性恐有如上世紀三○年代的德國，突然轉變為超民族主義國家。

◎ 伊凡卡想選總統

川普長女伊凡卡與夫婿庫希納野心勃勃，未來若有機會，伊凡卡不排除問鼎白宮，甚至曾戲稱美國首位女總統不是希拉蕊．柯林頓，而是她─伊凡卡．川普。

◎ 川普怕被下毒

此為川普愛吃麥當勞的原因之一，因為麥當勞的食物都是預先做好且沒人能料到川普何時上門。

◎ 川普是媒體大亨梅鐸鐵粉

完全忘了自己曾被梅鐸貶為騙子與白痴。

◎ 川普看幕僚不順眼

川普覺得巴農不忠心又邋遢、前白宮幕僚長蒲博思氣弱人又矮，女婿庫希納是馬屁精，前白宮發言人史派瑟很笨，白宮顧問康威是愛哭鬼。

◎ 伊凡卡虧老爸髮型是想遮禿頭

川普與伊凡卡父女感情疏離，伊凡卡甚至曾嘲笑老爸的遮禿式髮型與染髮髮色。

◎ 川普就職當天心情惡劣

川普不爽大咖不出席就職典禮、不滿國賓館布萊爾宮膳宿，以及顯然跟老婆梅蘭妮亞吵過架，老婆一臉泫然欲泣。

◎ 川普覺得白宮很煩甚至可怕

川普在白宮與老婆分房睡，要求在臥室裡放兩台電視，甚至鎖門，一度因此與負責總統維安、堅持有權進入總統臥室的秘勤局對峙。

（文：國際新聞中心張沛元，資料來源：法新社、英國廣播公司）