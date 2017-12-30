中國偷運油給北韓 川普氣噗噗

2017-12-30

推文怒批北京陽奉陰違

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓朝鮮日報廿六日的報導指稱，美國間諜衛星拍到，自十月以來，中國船隻轉移石油給北韓船隻約卅次後，美國總統川普廿八日就推文怒批，對中國陽奉陰違，允許油品輸往北韓感到很失望，中國外交部發言人華春瑩廿九日雖否認，然而據媒體引述一位南韓外交部官員的話報導，南韓海關十一月廿四日查扣一艘香港籍船隻，在公海向北韓船隻轉移油品。

南韓查扣香港籍船隻

川普廿八日推文寫道，「當場『抓包』，對中國讓石油輸往北韓感到非常失望，要是這種事繼續發生，將永遠無法友好地解決北韓問題」。他接受紐約時報專訪時還說，去年總統選戰時，他在貿易上對中國持極為強硬的立場，不過，若北京幫他對付北韓，他對貿易的看法就會稍微不同，但要是繼續運油給北韓，「我就會不高興」。

據媒體引述一位美國國務院官員的話報導，美方察覺「某些船隻迄今從事聯合國禁止的活動，包括以船對船的方式轉移精煉油，以及從北韓運煤」，「我們握有證據」，這些船乃「中國等幾個國家的公司所有」。

據報導，前述南韓外交官員說，由台灣材料商「Billions Bunker」集團租用的「Lighthouse Winmore（中文船名為方向永嘉）」號在香港註冊，先在南韓全羅南道麗水港裝載六百公噸的日本精煉油，接著十月十一日出港，虛報駛往台灣，實際上卻於十九日在公海上向北韓船「Sam Jong2」號與三艘非北韓籍船隻，轉移其部分油品，在方向永嘉號十一月廿四日返回麗水港時，南韓關稅廳即加以查扣並展開調查。

我國總統府發言人黃重諺廿九日表示，經政府相關單位查證，韓媒報導公司在台灣並沒有任何工商登記，並非台灣所屬公司。

中國外交部發言人華春瑩說，中方調查發現，方向永嘉號自八月以來並無進出中國港口的紀錄，至於是否去過他國港口，「我們並不掌握」，近期報導「不符事實」。

川習兄弟情似將結束

美國智庫「國家利益中心」研究主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）認為，中國擔憂北韓動盪更甚於害怕美國，因此絕不會落實制裁，川普前述推文似乎顯示，他費心與中國國家主席習近平培養的「兄弟情」終於結束。