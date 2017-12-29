全球首段太陽能高速公路 山東亮相

2017-12-29

〔編譯管淑平／綜合報導〕全球首段太陽能高速公路28日下午在中國山東亮相，這段將於年底通車的高速公路，不只能將太陽能轉化為電能即時輸送到電網，未來還能為行駛在這段道路的電動車邊行駛邊充電，也能採集交通狀況等大數據。

中國媒體報導，這段長2公里的路段位於山東濟南，路面採用「承載式高速太陽能光電路面技術」鋪設而成，分為3層，最上層是類似毛玻璃的新型半透明混凝土，摩擦係數高於傳統瀝青路面，確保車輛行駛不打滑，也能擁有較高透光率利於陽光穿透，觸達下方的太陽能板，底層是絕緣材料，保護太陽能板不受地球元素影響。

這段高速公路由齊魯交通發展集團投資興建，不僅能用太陽能發電接入電網，冬季期間還能將光能轉為熱能消融冰雪，確保行車安全；路面下埋設電磁感應線圈，未來配套技術成熟，還可讓電動汽車邊跑邊充電，有如超大的太陽能行動電源。另外，這段道路也預留訊息傳輸埠，用於未來收集車輛資訊、交通狀況等大數據。

不過，有業內人士認為，公路來往車輛遮蔽路面、車輛長期輾壓造成面板振動、塵土覆蓋路面等，都將影響太陽能板發電效率穩定；太陽能公路興建、維護成本也較傳統瀝青路面昂貴。

首段太陽能公路 法去年啟用

全球第一段可供機動車輛行駛的太陽能公路去年底在法國西北部圖魯夫爾鎮啟用，全長1公里，1年發電量約28萬度，可滿足5000人口小鎮日常用電量。